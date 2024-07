Legendarni rocker Bruce Springsteen postao milijarder

Podijeli :

Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američka rock legenda Bruce Springsteen ušao je u klub glazbenika čije bogatstvo prelazi milijardu dolara, pridruživši se Rihanni, Jay-Z-ju ili Taylor Swift, procijenio je poslovni časopis Forbes.

Rođen u radničkoj četvrti New Jerseyja, glas radničke Amerike i radoholičar, “gitaristički heroj” desetljećima je “nakupio značajno bogatstvo” “pjevajući o svojim plavim ovratnicima”, piše Forbes koji njegovo bogatstvo procjenjuje na 1,1 milijardu dolara.

Stiže film o Bruceu Springsteenu, a glumit će ga jedan od najtraženijih mladih glumaca

Od svog prvijenca “Greetings from Asbury Park, N.J.” (1973.), “The Boss” je prodao oko 140 milijuna albuma diljem svijeta, a njegovi su memoari bili bestseler u knjižarama. Pjevač američkog sna i njegovih padova osvojio je 20 Grammyja i Oscara za hit “Streets of Philadelphia” (1994.).

Pjevač pjesama “Born in the USA” i “Dancing in the Dark” također je uspio povećati svoje bogatstvo 2021., kada je prodao prava Sonyju za oko 500 milijuna dolara, malo nakon niza rasprodanih koncerta na Broadwayu.

Vjeran svojoj izvornoj grupi, “E Street Bandu”, “Boss” (74) trenutno nastavlja svjetsku turneju koja bi trebala trajati do 2025. Tijekom karijere svojim je obožavateljima priuštio duge koncerte, a najdulji, koji je trajao više od četiri sata, održan je u Helsinkiju 2012. Njegov lik također će se pojaviti u kinima u biografskom filmu, a njegovu će ulogu tumačiti zvijezda serije “The Bear”, Jeremy Allen White.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dylan, Springsteen, Bowie… Zašto glazbenici prodaju prava na svoje pjesme? Vozači, oprez! Kilometarske kolone izazivaju nervozu i prometne nesreće na autocestama