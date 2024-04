Stiže film o Bruceu Springsteenu, a glumit će ga jedan od najtraženijih mladih glumaca

Podijeli :

HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Početkom svibnja 1974. godine, američki glazbeni kritičar i producent Jon Landau gledao je nastup Brucea Springsteena koji je iza sebe tada imao dva hvaljena albuma, ali nije uživao veliku popularnost mainstream publike.

U svojoj recenziji njegova nastupa za bostonski magazin The Real Paper, Jon Landau je napisao proročanske riječi koje su promijenile tijek karijere mladog glazbenika: Vidio sam budućnost rock ‘n’ rolla i ime joj je Bruce Springsteen.

Pročitao ih je i sam Springsteen koji je potom pronašao Landaua i pozvao ga da producira njegov sljedeći album. Rezultat njihove suradnje je album Born To Run koji je postigao ogroman komercijalni uspjeh i lansirao Springsteena među globalne glazbene zvijezde. Ostalo je povijest.

Bilo je samo pitanje vremena kada će The Boss dobiti svoj biografski film i njegovi obožavatelji napokon su to dočekali. Naime, 20th Century i Disney produciraju film Deliver Me From Nowhere u režiji Scotta Coopera, koji je ujedno napisao i scenarij na temelju knjige Warrena Zanesa.

Jedna od ove dvije glumice u usponu mogla bi postati nova Bondova djevojka Poznato tko je novi James Bond, ostalo je samo da potpiše ugovor

Priča filma prati stvaranje albuma Nebraska iz 1982. godine, jednog od najboljih albuma svih vremena po mišljenju kritičara, a u stvaranju filma sudjeluju Springsteen i Landau.

Bruce Springsteen i Nebraska imali su dubok utjecaj na mene i moj rad. Kroz tematiziranje očaja, razočaranja i borbi svakodnevnih Amerikanca, Bruce je formirao ostavštinu bez premca, oslikavajući nepokolebljiv portret ljudskog stanja. Ipak, usred tame, prosijava osjećaj otpora i nade koji reflektira neukrotiv duh. To je Bruce kojeg sam upoznao, kojeg volim i kojeg ću slaviti ovim filmom, rekao je redatelj, prenosi Zadovoljna.hr.

Prema pisanju The Hollywood Reportera i Varietyja, Jeremy Allen White trebao bi utjeloviti Springsteena. Trenutno jedan najtraženijih glumaca svoje generacije, 33-godišnji Jeremy proslavio se ulogom Lipa u američkoj verziji serije Shameless. Deset godina glumio je člana živopisne obitelji Gallagher, a onda ga je uloga chefa Carmyja u seriji The Bear dovela do nove razine popularnosti, ali i do titule seks simbola.

Žene diljem svijeta pale su na pomalo izgubljenog i anksioznog, ali šarmantnog Carmyja. Onda je Jeremy početkom siječnja ove godine postao zaštitno lice nove kampanje donjeg rublja Calvin Klein i zamalo slomio internet fotografijama na kojima se istaknula njegova nevjerojatna fizička forma.

Springsteenovi fanovi ovih se dana šale kako je možda i malo previše nabildan za novu ulogu, ali sigurni smo da verzija Bossa s kojim mišićem više nikome neće smetati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kad je najbolje konzumirati med? Postoji razlika ako ga jedete ujutro ili navečer Znate li što znači Bajram šerif mubarek olsun?