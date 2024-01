David Bowie bi danas napunio 77 godina: “Bio je čudak u pravoj mjeri…”

Nije iznenađujuće što je Bush bila velika obožavateljica Davida Bowieja.

Kada je izašao “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, album je predstavljao prvi korak Bowievog uspona u visoku umjetnost, upoznajući svijet sa Ziggyem Stardustom i njegovom inovativnom, androgenom estetikom, piše Far Out Magazine.

Slika Davida Bowieja dosegla cijenu od 108.120 dolara

U isto vrijeme, mlada Kate Bush tek je započinjala svoju karijeru.

Dobro se sjeća trenutka kada je prvi put čula njegovu glazbu: “Sjedila sam u svojoj kadi, uronjena u mjehuriće, slušajući Radio Luxembourg. Tada sam prvi put čula Davida Bowieja, pjesmu Starman.” Nastavila je: “Mislila sam da je to vrlo zanimljiva pjesma i da ima zaista neobičan glas. Uskoro sam čula tu pjesmu posvuda, i njegova glazba postala je dio mog života.”

Dodala je: “Njegova slika našla se na zidu moje spavaće sobe, u svetom prostoru rezerviranom isključivo za moju najveću ljubav, Eltona Johna.”

Prisjetila se i trenutka kada ga je gledala uživo u njegovoj Ziggy Stardust fazi: “Atmosfera je bila tako nabijena da smo na kraju, kada je plakao, svi plakali s njim.”

Za Bush, on je imao sve što zvijezda treba imati. “Bowie je imao sve. Bio je čudak u pravoj mjeri, očito inteligentan i, naravno, vrlo seksi”, kazala je.

“Napravio je sve prave poteze, svakim album istraživao novi zvuk i nove načine gledanja na stvari. Bio je eksperimentalan i hrabar”, smatra pjevačica.

