Kako je Ross iz Prijatelja uručio dokumente za razvod legendarnom pjevaču?

Jason Mendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Poznati glumac David Schwimmer imao je nezgodan susret s legendarnim pjevačem dok je kao tinejdžer radio razne poslove.

Tijekom nedavnog gostovanja u emisiji “The Late Show with Stephen Colbert”, 58-godišnji glumac podijelio je kako je radio “puno suludih poslova” kad je bio mlađi, a jedan od njih doveo ga je do susreta s glazbenikom Rodom Stewartom.

“Jedno ljeto, nakon prve godine fakulteta, samo sam tražio posao, a moja mama mi je rekla: ‘Pa, možeš biti dostavljač sudskih poziva za mene,'” prisjetio se. “Moja mama bila je odvjetnica za razvode, a ja sam bio tip koji bi iskočio iz grmlja i uručio ljudima papire za razvod”, objasnio je zatim.

Glumac je opisao kako se osjećao poput Jamesa Bonda dok je dobivao informacije gdje bi osoba mogla biti, a zatim je odlazio pronaći je. “Jednom, oh, čovječe, hvala Bogu da ga više nisam sreo, ali uručio sam papire Rodu Stewartu,” rekao je glumac najpoznatiji po ulozi Rossa Gellera u seriji Prijatelji, smijući se. “Ne znam čak ni zna li on to. Mislim da nema pojma.”

Iako nije jasno koga je Stewart tada razvodio, poznato je da je bio u braku s Alanom Stewart od 1979. do 1984. godine, a zatim s Rachel Hunter od 1990. do 2006. Trenutno je u braku s Penny Lancaster, s kojom se vjenčao 2007. godine, piše Fox News.

