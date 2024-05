Glazbeni kritičar o Baby Lasagni: Nakon Leta 3, svijet zanima što Hrvatska ima za ponuditi

Podijeli :

N1

Baby Lasagna na prvom je mjestu kladionica i u Hrvatskoj vlada euforija uoči Eurosonga, čija polufinala počinju večeras od 21 sat, a s njima će se svijetu predstaviti i hrvatski predstavnik.

Više je o cijelom fenomenu i njegovim šansama u N1 Studiju uživo našoj Nataši Vidaković komentirao glazbeni kritičar Dubravko Jagatić.

Pogledajte kako Baby Lasagna stoji na kladionicama uoči večerašnjeg nastupa

“Volio bih da se euforija malo smanji i da vlada oko bitnijih stvari, ali pričamo samo o Baby Lasagni. Ima najveće šanse od svih hrvatskih predstavnika koji su se natjecali na Eurosongu. To je zasluga ne samo njega nego i Let 3, koji su pokazali da postoje umjetnici u Hrvatskoj. Ljudi kojima su se oni dopali, išli su vidjeti što još nudimo, a pojavio se Baby Lasagna”, rekao je Jagatić i nastavio:

“Ima pjevnu stvar i vrlo simpatičnu, s imidžem i razrađenom pričom, koja ima glavu i rep. Nisam očekivao da će tako dobro kotirati na kladionicama i da će tako dobro proći. Ali, moramo uzeti u obzir da se kod nas ni ne priča o drugima. Švicarska je također favorit i njen predstavnik će nastupiti u rozoj haljinici, a s obzirom na gay lobi diljem svijeta, koji prati svoju godišnju manifestaciju zvanu Eurosong, rekao bih da će se voditi velika bitka.”

Kaže i da je talijanska pjesma već postala hit pa je ne treba zanemariti. Ali, što to “Rim Tim Tagi Dim” ima da se tako “primila”?

“Puno se poklopilo, Marko je kulturan, pristojan, zna razgovarati s novinarima i dobro izgleda. Pjesma kao pjesma ima naboj Rammsteina. Nažalost, moram reći da je refren potpuno skinut od grupe Pain u pjesmi “Party In My Head”, ali ne govorim da netko nekoga treba tužiti. U današnje vrijeme on je to lijepo zapakirao u pjesmu s odličnom koreografijom i sad cijeli svijet maše rukama kao on. Kako je Let 3 imao ŠČ, tako on ima svoj refren i ljudima se dopao”, komentirao je glazbeni kritičar.

Grupa Riva je s “Rock Me Baby” pobijedila prije više od 30 godina i javnost se nada ponavljanju tog uspjeha.

“Bit će to borba za prva tri mjesta. Ne bih se kladio da će pobijediti, ali jednu od prve tri pozicije će sigurno osvojiti. Naravno, nacija će poludjeti i biti u zanosu. Da li nam treba da HRT organizira Eurosong, mislim da je to iznad naših mogućnosti, no nadam se da griješim”, smatra Jagatić.

Grad Zagreb organizira javno gledanje Eurosonga.

Baby Lasagna prije sutrašnjeg nastupa otkrio rituale: “Prije nastupa ću se pomoliti…”

“Pozdravljam to jer radi se o velikom tulumu. Eurosong je jedna velika vrsta zabave. Također, volio bi da se priča i o tome kako je uopće on mogao biti rezerva, odnosno, tko donosi takve odluke i nije ga prepoznao, a veliki je favorit na Eurosongu.”

Nema nikakav savjet za njega.

“Ma samo neka bude kakav jest, vidi se da u tome uživa i da jedva čeka nastupiti”, zaključio je Jagatić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO, VIDEO / Baby Lasagna prošetao tirkiznim tepihom u Malmöu, oduševio outfitom Za bogat urod i najukusnije rajčice trebate samo jedan sastojak: Rezultati su vidljivi već nakon dva dana