Je li ovom izjavom princ Harry možda poslao poruku o pomirbi?

Vojvoda od Sussexa (40) u Vancouveru je promovirao svoj projekt Invictus Games, multidisciplinarnom sportskom događaju za ranjene i bolesne ratne veterane koje će se održati u tom kanadskom gradu u veljači.

Princ Harry je govorio između ostalog i o potrebi za “obiteljskim iscjeljenjem” tijekom svog službenog putovanja u Kanadu ovoga puta bez supruge Meghan Markle.

U dobrom raspoloženju, govorio je o moći Invictusa, te je za kanadski The Sports Network (TSN) izjavio: “To je zbilja prilika za pojedince i njihove obitelji da se izliječe i rehabilitiraju”.

Iako mu je velika podrška na Invictus Games još od 2017., Meghan ga nije pratila tijekom ovog promotivnog posjeta, piše tportal.

Snimljena je kako tulumari u Los Angelesu u restoranu Gjelina koji obožavaju mnogi poznati, gdje je podržala lansiranje nove kolekcije za kosu Highbrow Hippie svoje prijateljice i frizerke Kadi Lee.

Kraljevski biograf Tom Bower rekao je da je Harry potpuno svjestan kako će njegove riječi o obitelji i rehabilitaciji, iako u kontekstu Invictusa, biti zasigurno primijećene od strane onih koji vjeruju da je to znak maslinove grančice njegovoj vlastitoj obitelji. No dodao je da je ta sad nada “potkopana” njegovim pojavljivanjima na TV-u kao i u njegovim memoarima nakon odlaska iz kraljevske obitelji jer je to nepovratno narušilo povjerenje njegove obitelji.

Stručnjaci za kraljevsku obitelj ističu da Harry i Meghan možda više nikad neće dobiti poziv u Sandringham za Božić te se posve očekivano vjeruje kako će i ove godine propustiti tradicionalno kraljevsko okupljanje u Norfolku.

Kružile su i glasine da su njegova sestrična Zara Phillips, pa čak i sama princeza od Walesa, pokušavale posredovati u miru između Harryja i Williama i njihova oca. Jedan je izvor čak tvrdio da je Meghan jako željela da se njezin suprug pomiri. No Bower je dodao da je sasvim siguran da vojvoda od Sussexa ovog Božića neće ići u Sandringham. Harry i Meghan od 2020. svaki Božić provode u SAD-u.

Kad je Invictus pokrenuo 2014. godine, Harryja su podržali otac, brat William i šogorica Kate, no povukli su se nakon ‘Megxita’.

Inače, Invictus Games održat će se od 8. do 16. veljače u Vancouveru i skijalištu Whistler.

