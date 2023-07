Novi dokazi? Policija izdala nalog za pretres u slučaju ubojstva Tupaca Shakura

Podijeli :

VALERIE MACON / AFP

Policija u Nevadi potvrdila je da je ovaj tjedan izdala nalog za pretres u vezi s neriješenim ubojstvom repera Tupaca Shakura, objavio je BBC.

Detektivi su, prema pisanju BBC-a izvršili pretragu kuće u Hendersonu, predgrađu Las Vegasa, gdje je Shakur ubijen u rujnu 1996. Kuća koja je pretražena udaljena je manje od 20 milja (32 km) od Las Vegasa gdje je Shakur upucan. Policija nije dala dodatna pojašnjenja oko ovog slučaja i nevedeno je tek da je istraga o ubojstvu pjevača u tijeku te da je uručen nalog za pretres. Nitko nije uhićen i nitko nije u pritvoru.

Policijski poručnik Jason Johansson rekao je za Las Vegas Review Journal da detektivi još jednom rade na hladnom slučaju. “To je slučaj koji je ostao neriješen i nadamo se da ćemo to jednog dana promijeniti”, rekao je novinama.

Shakur, čije je umjetničko ime bilo stilizirano kao 2Pac, izdao je svoj debitantski album 1991., a nakon toga nastavio je nizati hitove među kojima su i California Love, All Eyez on Me, Changes i I Ain’t Mad at Cha.

Umro je 13. rujna 1996., tjedan dana nakon što je upucan s četiri hica u svom automobilu dok je čekao na semaforu. Shakur je u trenutku smrti imao 25 godina. U Rock & Roll Hall of Fame uvršten je 2017. godina, širom svijeta prodano je više od 75 milijuna njegovih ploča.

