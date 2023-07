VIDEO Pitali smo Hrvate mogu li si priuštiti pregled u privatnoj bolnici

Podijeli :

Za svakog drugog hrvatskog građanina privatne su zdravstvene usluge preskupe. Tako si 60 posto građana Hrvatske ne može priuštiti preglede i liječenja kod privatnih liječnika, a 37 posto ne može plaćati lijekove koji nisu na teret HZZO-a. Rezultati su to istraživanja koje je po narudžbi SDP-ove europarlamentarke Romane Jerković provela agencija Ipsos. Tek svaki deseti građanin bez problema može plaćati privatne preglede.

Telefoni u ordinacijama obiteljskih medicina ne prestaju zvoniti.

“Doktorica mi je otišla u mirovinu, sad je došao mladi liječnik, ali ne može ga se dobiti nego ostavljamo na sekretarici poruke za lijekove. Koliko onda pokušavam puta zvati? Dok ne dobijem. Više od 20 puta? Nekad bude i po 50 puta, a nekad bude da se potrefi”, kaže Željko iz Zagreba.

A čekaonice su pretrpane pacijentima. Na pojedine preglede i zahvate u javnom zdravstvu čeka se mjesecima. Druga opcija građanima zato je plaćanje pregleda kod privatnika.

“Manje se čeka, dostupniji su i mislim da je kvaliteta daleko bolja. Što s onim građanima koji si to ipak ne mogu priuštiti? Tragedija, žao mi je zaista tih ljudi”, pita se Ksenija iz Zagreba.

No za svakog drugog građana Hrvatske, privatne zdravstvene usluge su preskupe, a njih 37 posto teško si može priuštiti lijekove ili terapije.

“Nema šanse. Muž sam radi, ja sam na bolovanju kako da si priuštim privatno nešto. Nažalost. Ali normalno da bi voljela da si mogu priuštiti kako ne”, kaže Ljuba.

“To je dosta skupo i malo ljudi si to može priuštiti jer su dosta skupi pregledi, a liječnici to iskorištavaju. Smatram da bi to ipak drugačije zakonom trebalo regulirati”, dodaje Božo.

“Ne mogu. Ponekad samo, ali to kad je akutno već. Govorim o fizikalnoj terapiji”, napominje Marija.

Čak 65 posto građana u posljednjih godinu dana na privatne zdravstvene usluge nije potrošio niti euro. Pokazalo je to istraživanje SDP-ove europarlamenarke Romane Jerković.

“Neugodno me iznenadilo saznanje da 50 posto te kategorije zapravo čine zaposleni visoko obrazovani građani. Gdje je nestala srednja klasa? To je pitanje za premijera koji nas uporno pokušava uvjeriti u to da je nama svima jako dobro, ali mi to ne razumijemo”, navodi Jerković.

Da je situacija alarmantna govori i podatak da 123 tima obiteljske medicine radi bez liječnika, a trećina liječnika u Hrvatskoj starije je od 60 godina. To jasno pokazuje da je zdravstvo nedostupno mnogima.

“Ja preko 20 godina govorim da će se ovo dogoditi, da je logičan epilog slamljanja javnog sektora, jačanje privatnog, a to jačanje znači i podrazumijeva moć i slobodu privatnih zdravstvenih ustanova da povećavaju cijene do nevjerojatnih razmjera”, objašnjava Nataša Škaričić s portala Novosti.

Na javne zdravstvene ustanove najviše se oslanjaju stariji od 65 godina s primanjima do 550 eura, a privatne poliklinike i liječnike češće posjećuju mladi do 34 godine s primanjima višim od 1.000 eura.

“Puno toga čovjek treba platiti da bi došao do svog zdravlja, a za nas umirovljenike je to malo teža situacija jer nemamo prihode takve. Nakon 40 godina staža čovjek nema mirovinu da si može privatno platiti zdravlje”, dodaje Željko.

“Europska institucija je rekla da je Hrvatsko zdravstvo jedno od 10 najmanje efikasnih u cijeloj Europi. Na onkološku skrb trošimo iznad prosjeka, a da nam je smrtnost od raka među najgorima u Europi. Što radi ministar Beroš? Očigledno čeka da mu prođe mandat”, napominje Jerković.

Ali rješenja za smanjenje liste čekanja u javnom zdravstvu, iz udruge pacijenata, ističu postoje.

“Pacijentima treba omogućiti da ako imaju dugu listu čekanja i ne mogu doći na red za pregled, dijagnostičku obradu ili liječenje da onda to mogu obaviti u privatnim zdravstvenim ustanovama i da im se refundira trošak barem onoliko koliko to košta u bolnici”, tvrdi Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

I zato je potrebna reforma sustava koja će javne zdravstvene usluge učiniti dostupnijima.

