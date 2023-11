Kultna kožnata jakna Michaela Jacksona na dražbi prodana za 250.000 funta

Podijeli :

Richard Gardner / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kultna crno-bijela kožnata jakna koju je Michael Jackson nosio osamdesetih u reklami za Pepsi, na dražbi je prodana za 250.000 funta.

Riječ je o jednom od više od 200 raznih predmeta poznatih osoba koje su bile u ponudi Propstorea, jedne od vodećih svjetskih tvrtki za prodaju memorabilija, kostima i rekvizita poznatih osoba iz show biznisa.

Među njima su se našli sako Georgea Michaela, umetak za kosu koji je nosila Amy Winehouse, predmeti koji su pripadali Davidu Bowieju, članovima grupe Oasis i Beatlesima.

Jackson se u crno bijeloj jakni pojavio 1984. u jednoj od prvih u nizu reklama za Pepsi.

Tih se reklama danas najviše sjećaju po tomu što se za vrijeme jednog od snimanja Jacksonu zapalila kosa i dobio je opekline nakon problema s pirotehnikom, no u tom je incidentu na sebi imao drugu jaknu.

La Rocka kožnata jakna Georgea Michaela koju je nosio u spotu snimljenom s američkom pjevačicom Arethom Franklin za pjesmu ‘I Knew You Were Waiting (For Me)’ prodana je za 93.750 funti, što je znatno više od očekivanog (između 30.000 i 60.000 funti).

Umetak za kosu koji je nosila pokojna britanska pjevačica Amy Winehouse u glazbenom video spotu iz 2007. ‘You Know I’m No Good’ prodan je za 18.750 funti, što je malo iznad donje granice procijenjene vrijednosti.

Mark Hochman, direktor odjela za glazbu i plakate u Propstoreu uoči aukcije je rekao da su mnogi predmeti prvi put ponuđeni na dražbi u javnoj prodaji.

Kazao je da su ranije prodane tisuće predmeta koje su pripadale Jacksonu. Crni fedora šešir koji je nosio neposredno prije nego što je prvi put izveo svoj poznati ples “Moonwalk” 1983. prodan je u rujnu na dražbi u Parizu za 77.640 eura.

