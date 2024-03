Nick Cave & The Bad Seeds ponovno stižu u Zagreb, 15. listopada su u zagrebačkoj Areni

Podijeli :

Ivan Teskera

Nick Cave & The Bad Seeds nastupit će 15. listopada u zagrebačkoj Areni u sklopu europske turneje na kojoj će na 27 koncerata u 17 zemalja predstaviti svoj novi album "Wild God", objavio je organizator koncerta Outbox agencija.

Duran Duran se vraćaju u Hrvatsku!

Turneja počinje 24. rujna u Oberhausenu u Njemačkoj, a završava u Parizu 17. studenog, a uslijedit će nakon izdavanja njihovog 18. studijskog albuma “Wild God” 30. kolovoza. Novi album najavljen je prošlog tjedna uz objavu naslovne pjesme.

Nastali nakon raspada The Birthday Partya 1982. godine, Nick Cave & The Bad Seeds postali su jedan od najhvaljenijih glazbenih sastava današnjice, a njihov utjecaj na druge glazbenike je sveobuhvatan i dubok.

Dosad su objavili 17 studijskih albuma, počevši sa “From Her To Eternity” iz 1984. do iznimno hvaljenog “Ghosteen”, objavljenog krajem 2019. godine, a novi album “Wild God” kroz deset pjesama “pleše između konvencije i eksperimentiranja, skrećući ulijevo i zaobilazeći smjerove koji povećavaju bogatstvo slika i emocija u Caveovim pričama koje dišu dušu”.

Nikad ne razmišljam o tome kako će ploča zvučati uživo, proces pisanja stihova previše je težak da bi se takve ideje uzele u obzir. Ali, kada slušam “Wild God” mislim da stvarno možemo napraviti nešto epsko s tim pjesmama uživo. Ploča jednostavno izgleda kao stvorena za pozornicu, izjavio je Nick Cave.

Bend će na predstojećim koncertima nastupiti u sastavu – Nick Cave (vokal), Warren Ellis (violina, gitara, mandolina) Martyn Casey (bas), Jim Sclavunos (bubnjevi), George Vjestica (gitara), Larry Mullins (klavijature), Carly Paradis (klavijature).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.