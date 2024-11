Oni koji će umrijeti: Nova gladijatorska serija Rolanda Emmericha uskoro stiže na CineStar Premiere

Podijeli :

Kada iza serije "Those About to Die" stoji legendarni redatelj Roland Emmerich, interes je neizbježan. A kada dodamo da je serija inspirirana istom knjigom koja je poslužila kao temelj za filmski hit "Gladijator", postaje jasno da je ovo povijesni spektakl koji ne smijete propustiti.

CineStar Premiere s ponosom najavljuje dugoočekivanu premijeru impresivne epske serije ONI KOJI ĆE UMRIJETI (Those About To Die), koja s emitiranjem kreće od 29. studenog, petkom i subotom u 20 sati. Ova ambiciozna serija, u režiji legendarne holivudske ikone Rolanda Emmericha (Dan nezavisnosti, Dan poslije sutra), donosi vizualno spektakularno putovanje u srce antičkog Rima, gdje su krv, moć i ambicija ključni elementi preživljavanja.

ONI KOJI ĆE UMRIJETI nije samo još jedna serija o gladijatorima; ona je duboko emotivna i kompleksna naracija o ljudskim sudbinama u vrijeme kada su život i smrt ovisili o razmaženim odlukama vlasti. Inspirirana kultnom knjigom Daniela P. Mannixa, serija oživljava povijesni kontekst i prikazuje Rim kao nevjerojatno bogat i dinamičan grad, u kojem se gledatelji susreću s raznolikim likovima koji se bore protiv korupcije i nepravde. Mannixova knjiga prethodno je poslužila i kao inspiracija Ridleyu Scottu i njegovom Gladijatoru.

Serija je stvorena od strane renomiranog scenarista nominiranog za nagradu Oscar, Roberta Rodata (Spašavanje vojnika Ryana), i s pravom se može nazvati vizualnim remek-djelom, s budžetom od 140 milijuna dolara koji jamči vrhunsku produkciju. Emmerich i Marco Kreuzpaintner, u tandemu režije, donose spektakularne borbene sekvence i emocionalne trenutke koji će vas ostaviti bez daha.

U seriji pratimo Vespazijana, cara koji se suočava s prijetnjama vlastitoj moći, dok njegovi nasljednici, plemeniti general Titus i politički manipulator Domitian, igraju smrtonosnu igru moći. U ovoj priči, ljubav, izdaja i borba za opstanak prepliću se na nevjerojatan način. U središtu radnje su i Berenice, kraljica Judeje koja se bori za svoj narod te Cala, snažna trgovkinja koja, unatoč svom statusu, mora donijeti teške odluke u borbi za slobodu svoje djece.

S nevjerojatnim glumačkim ansamblom koji uključuje zvijezde poput dvostrukog oskarovca Anthonyja Hopkinsa, Dimitrija Leonidasa, Jojo Macarija, Gabrielle Pession i Iwana Rheona, ONI KOJI ĆE UMRIJETI jamči vrhunsku zabavu i napetost koja će zaintrigirati gledatelje. Ova serija nije samo vizualna poslastica, već i duboko promišljena priča koja će vas natjerati da razmišljate o cijenama vlasti i ljudskoj prirodi.

Pripremite se za nezaboravno putovanje kroz svijet gladi, moći i intriga uz novu seriju ONI KOJI ĆE UMRIJETI koju od 29. studenog možete gledati ekskluzivno na CineStar Premiere kanalima – postanite dio povijesti!

S odmakom od samo mjesec od emitiranja prve epizode, epsku seriju možete pogledati i u Premium pretplatničkoj videoteci potražite kod svog operatora!

