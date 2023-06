Osnovana druga Crvena jabuka: Svirat će samo pjesme snimljene do 1991.

Podijeli :

Vijest da je bivši bubnjar Crvene jabuke Darko Jelčić Cunja osnovao novi bend, nazvan Cunja Crvena jabuka, danas je iznenadila brojne fanove tog benda. Ponovno se priča o raskolu unutar benda, no činjenica je da je do raskola došlo još 2017. godine, kad je Jelčić napustio bend i javno progovorio o tome.

Cunja je otkrio detalje o svom novom bendu te progovorio o razlozima zbog kojih se odlučio na ovaj projekt.

“Nakon što sam de facto otjeran iz svog benda Crvena jabuka, javile su mi se tisuće ljudi. Izražavali su svoje zgražanje i nevjericu nad tim događajem. Zajednički nazivnik svih tih tisuća poruka je bio to da Crvena jabuka ne pripada samo Žeri nego i meni. Bilo je tu negativnih kritika na Žerino pjevanje, na njegovo koncertno i javno ponašanje. Potom je ta energija podrške rasla u meni, a i u mom bendu te dovela do toga da smo prije par mjeseci krenuli s uvježbavanjem materijala”, priča Cunja za Index.

Imaju, kaže, samo jedan cilj.

“Mi kao bend Cunja Crvena jabuka imamo samo jedan cilj koji želimo postići na našim budućim koncertnim nastupima, a to je da se pjesme Crvene jabuke u budućnosti dostojnije i ljepše predstavljaju publici u scensko-dramaturškom te aranžmanskom i pjevačkom smislu. Ja to smatram dugom prema publici Crvene jabuke, a pogotovo prema dvojici genija koji su izmislili Crvenu jabuku, Zlatku Arslanagiću i pokojnom Draženu Ričlu. Sa svojim bendom sam tome posvećen do kraja”, objašnjava.

S novim bendom svirat će pjesme Crvene jabuka s albuma koji su snimljeni do kraja 1991. godine. “To i jesu pjesme koje su obilježile Crvenu jabuku kao jedan od najuspješnijih bendova”, smatra.

