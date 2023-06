VIDEO Deset glumaca koji su priznali da mrze vlastite filmove

Podijeli :

Pixabay

Mnoge holivudske zvijezde sasvim su otvoreno priznale da mrze neke svoje filmove u kojima su glumile, a u nastavku možete pronaći 10 slavnih glumica i glumaca koji su otkrili kojih se svojih uloga srame i pokušavaju ih zaboraviti.

Sylvester Stallone – Stop! Or My Mom Will Shoot, 1992.

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca Sylvester Stallone uvijek će biti ikona jer je svijetu predstavio Rockyja i Ramba. Ipak, njegovi obožavatelji pokušavaju zaboraviti Stop! or Mom Will Shoot, komediju o prijatelju i policajcu iz 1992. u kojoj je Stallone glumio s Estelle Getty.

Glumac je 2006. godine u jednom intervjuu također priznao da mrzi taj film i nazvao ga je “možda jednim od najgorih filmova u cijelom Sunčevom sustavu, uključujući izvanzemaljske produkcije koje nikada nisu viđene”, piše Index.

Viola Davis – The Help, 2011.

Čak i neki ugledni filmovi nisu zadovoljili glumce. Viola Davis nominirana je za Oscara zbog uloge u filmu The Help. No ipak je priznala da joj je bilo žao što je glumila kućnu pomoćnicu Aibileen Clark jer je smatrala da se glas njezinog lika ne čuje dovoljno.

“Jesam li ikada igrala uloge zbog kojih sam požalila? Jesam, a The Help je na tom popisu. Želim znati kakav je osjećaj bio raditi za bijelce i odgajati djecu 1963. godine, želim znati kako se žena zaista osjećala. No nisam to doznala tijekom filma”, izjavila je za The New York Times.

Drew Barrymore mislila da je ET pravi vanzemaljac, Spielberg je držao u iluziji

Halle Berry – Catwoman, 2004.

Halle Berry je jedna od rijetkih glumica koje su osobno preuzele nagradu Zlatna malina, koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja. Dobila ju je za ulogu u filmu Catwoman. Tijekom primanja nagrade zahvalila je i svom menadžeru.

“Toliko me voli da me uvjerava da radim filmove čak i kada zna da su sranje. Želim zahvaliti Warner Bros. što su mi pružili priliku da sudjelujem u ovom groznom filmu. To je ono što je trebalo mojoj karijeri – sići s vrha do samog dna”, rekla je Halle, koja je samo nekoliko godina ranije dobila Oscara. Kasnije je rekla da je mislila da je potpuni neuspjeh filma njezina krivnja iako nije bila.

George Clooney – Batman & Robin, 1997.

Michael Keaton, Christian Bale i Ben Affleck neke su od najvećih holivudskih zvijezda, a svi su glumili slavnog Batmana. Među njima se našao i George Clooney, ali on je otkrio da žali što je glumio u toj franšizi i nosio kostim s umjetnim bradavicama.

“Želim samo reći da sam mislio da sam uništio franšizu sve dok netko drugi kasnije nije opet preuzeo ulogu i sve promijenio”, izjavio je jednom prilikom George i objasnio da je pristao na ulogu jer je mislio da će ona biti dobra za njegovu karijeru.

Sandra Bullock – Speed 2: Cruise Control, 1997.

Sandra Bullock je iskreno rekla da ju je sram što je sudjelovala u ovom filmu. “Postoji jedan film koji nitko nije gledao i još uvijek mi je neugodno što sam glumila u njemu. Zove se Speed 2: Cruise Control i uopće nema smisla. Voljela bih da ga nisam snimila i, koliko znam, nikada nisu postojali obožavatelji tog filma”, izjavila je puno godina kasnije.

Slavni glumac u nesvakidašnjoj ulozi, pogledajte što će raditi na Harvardu

Arnold Schwarzenegger – Red Sonja, 1985.

“To je najgori film koji sam ikada snimio”, izjavio je Schwarzenegger o znanstveno-fantastičnom filmu Red Sonja. “Kada me moja djeca ne slušaju, pošaljem ih sobu i moraju ga gledati 10 puta. Nikada nisam imao previše problema s djecom”, našalio se jednom prilikom.

Jessica Alba – Fantastic Four, 2005.

Filmove o superherojima publika je uvijek obožavala, ali su rijetko bili nominirani za prestižne nagrade. Zbog toga slavni glumci teško pristaju na uloge superjunaka, a Jessica Alba bila je jedna od prvih velikih zvijezda koje su se odučile na ovakvu ulogu. Glumila je Nevidljivu Ženu u franšizi Fantastic Four, no na kraju je to bilo grozno iskustvo za nju.

“Mrzila sam taj film. Zaista sam ga mrzila”, izjavila je kasnije za Elle. Otkrila je da joj je rad na ovim filmovima bio toliko loše iskustvo da je tada razmišljala o napuštanju glume. “Sjećam se, kada sam umirala u nastavku Silver Surfer, redatelj je rekao: ‘Izgleda previše bolno i stvarno. Možeš li biti ljepša dok plačeš? Plači lijepo, Jessica'”, prisjetila se.

Ryan Reynolds – Green Lantern, 2011.

Ryan Reynolds još je jedan glumac koji je požalio zbog uloge u filmu o superjunacima. Toliko mu se nije svidio film Green Lantern da ga nikada nije gledao do kraja i rekao je da je bio katastrofa. Otkrio je da je već na premijeri znao da se radi o filmu zbog kojeg će žaliti.

Megan Fox – Transformers, 2007.

Franšiza Transformers možda je zaradila milijarde dolara na kinoblagajnama, ali kritičari nikada nisu blagonaklono gledali na te filmove. Među njima je čak i zvijezda filma Megan Fox, koja je izjavila da svi znaju kako u tim filmovima nije važna gluma. Osim toga, otkrila je da za nju to nije bilo ni ugodno radno iskustvo.

“Redatelj Michael Bay želi biti poput Hitlera na svojim setovima, a on to i jest, pa je raditi za njega prava noćna mora”, oštro je izjavila Megan za Entertainment Weekly, ali je kasnije povukla ovu izjavu i navela da je to rekla u ljutnji.

Robert Pattinson – Twilight , 2008.

Većina slavnih glumaca tek kasnije, kada prođu godine, priznaju da nisu voljeli neke uloge i da žale zbog njih. No to nije slučaj i kod Roberta Pattinsona. Prije nego što je izašao posljednji film Twilighta glumac je priznao kako mrzi tu ulogu.

“Čudno je predstavljati nešto što ti se ne sviđa”, izjavio je prije premijere. Osim toga, jasno je rekao da mu se ne sviđaju ni filmovi ni lik Edwarda i da ne razumije zašto toliko ljudi voli i taj film i njegovog lika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.