Otkriveno čime su Meghan i Harry naljutili pokojnu kraljicu Elizabetu

Kako je otkrio jedan član osoblja pokojne kraljice Elizabete II, vladarica nikada nije mogla sakriti bijes nakon što su princ Harry i Meghan Markle javno izrekli kako su dobili njezin blagoslov da za svoju kćerkicu iskoriste kraljičin nadimak iz djetinjstva.

Ako je vjerovati najnovijoj biografiji Roberta Hardmana pod nazivom “Charles III: New King. New Court. The Inside Story”, pokojna kraljica Elizabeta bila je bijesna nakon javnog istupa vojvode vojvotkinje od Sussexa koji su ustvrdili kako im je ona dala blagoslov da svojoj kćerkici nadjenu ime Lilibet, piše tportal.

Riječ je inače o nadimku pokojne kraljice iz mladih dana, kako ju je najčešće zvao njezin pokojni suprug princ Philip, a ovaj navod demantirao je izjave Harryja i Meghan izrečene u lipnju 2021. kada je rođena mala Lilibet.

Tu tvrdnju iznio je jedan zaposlenik pokojne kraljice Elizabete II koji je, prisjećajući se tih dana, rekao kako nikada nije vidio kraljicu bijesnu kao u trenutku kada su Harry i Meghan javno izjavili kako nikada ne bi iskoristili njezin privatni nadimak da im ona nije bila u tome podrška.

Njih dvoje išli su toliko daleko da su čak preko svojih odvjetnika u tvrtki Schillings natjerali da svim medijima i izdavačima, osobito BBC-ju, kažu kako su sve tvrdnje oko toga da nisu kraljicu tražili dopuštenje lažne i da će biti tretirane kao kleveta, kao i da ne žele da se takve izjave ponavljaju.

