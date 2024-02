Predstavnik Njemačke na Eurosongu mora mijenjati tekst pjesme, sadrži nedozvoljenu riječ

Podijeli :

Predstavnik Njemačke na ovogodišnjem Eurosongu morat će izmijeniti tekst pjesme budući da sadrži jedu nedozvoljenu riječ.

Naime, Isaak Guderian ove godine će predstavljati Njemačku na popularnom glazbenom natjecanju, a njegova pjesma nosi naziv “Always On The Run”. Uzevši u obzir da se u tekstu spominje riječ “shit” (eng. s*anje) morat će ga promijeniti.

Isaak je pobijedio na njemačkom natjecanju koje prethodi Eurosongu prije skoro dva tjedna i predstavljat će zemlju u Švedskoj. “No one gives a shit about what’s soon to come”, kaže sporni stih koji će morati biti promijenjen, a koji u prijevodu znači – “nikoga nije briga za ono što dolazi”.

“Emiteri koji sudjeluju na ESC-u službeno dostavljaju EBU-u svoju prezentaciju najkasnije do 11. ožujka. Do tada možemo raditi na odabranim pjesmama”, objasnila je pravnu situaciju glasnogovornica javnog radio i TV emitera NDR-a, “U slučaju pjesme “Always On The Run”, koja je odabrana za Njemačku, riječ shit je zabranjena prema EBU propisima. Svi su to znali unaprijed i stoga je bilo jasno da će pjesma biti prilagođena u skladu s tim ako bude izabrana za Eurosong”.

Inače, u pravilima natjecanja stoji da u pjesmama kojima se zemlje predstavljaju nije dopušteno koristiti psovke i ružne riječi, prenosi Klix.

Finale ovogodišnjeg Eurosonga održat će se 11. svibnja u Malmöu. Skandinavci organiziraju glazbeni festival jer je prošle godine u Liverpoolu pobijedila Šveđanka Loreen sa svojim hitom “Tattoo”.

