Njegovo visočanstvo: Princ Andrew, tamna mrlja britanske kraljevske obitelji

Život princa Andrewa, njegova kraljevska i vojna karijera, brojna pokroviteljstva, fondacije i kontakti sa svjetskim establishmentom ostali su u sjenci njegovog prijateljstva sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, kao i otužbama za seksualni odnos s maloljetnicom. Intervju koji je 2019. dao BBC-u samo je dodatno potpirio sumnje i kontroverze.

Princ Andrew rođen je 1960. kao treće dijete i drugi sin britanske kraljice Elizabete II. i princa Filipa, vojvode od Edinburgha. Kršten je u Buckinghamskoj palači u kojoj je rođen, a o njemu se, kao i njegovoj braći i sestri brinula guvernanta. Iako je rođen kao drugi u nasljednoj liniji, Andrew je sada osmi u redu i prva osoba u liniji koja nije potomak vladajućeg monarha, prenosi N1 Srbija.

Obrazovao se u školi na sjeveru Škotske i u Kanadi, a bio ga je glas nekoga sklonog neumjesnim šalama. Oduvijek je pokazivao interes za golf, a kako to u kraljevskim obiteljima već biva, njegov afinitet prema tom sportu pretočio se u brojna pokroviteljstva i počasna članstva.

Kraljevskoj mornarici se pridružio 1979. Završio je obuku za pilota, a završio je i tečaj za komandose i dobio zelenu beretku. Kasnije je završio i osnovni tečak letenja helikopterom Gazela i postao dio mornaričke zračne eskadrile na nosaču aviona HMS Invincible.

Kada je Argentina u travnju 1982. izvršila invaziju na Falklandske otoke, na jednom od dva operativna nosača aviona bio je i princ Andrew. Argentinska vojna vlada je, navodno planirala, ali nije pokušala ubiti Andrewa na otoku Mustique u srpnju 1982.

Vojnu karijeru nastavio je u Portlandu, učio je letjeti helikopterom Links, a dobio je i službeni kraljevski vojni čin o kraljice. Nakon što je završio služenje na fregati koja je 1990. bila dio NATO saveza i završio vojnu obuku, 1992. promoviran je u starijeg poručnika bojnog broda.

Prije završetka vojne karijere promoviran je u zapovjednika 1999., a tri godine kasnije postao je i počasni kapetan. Na svoj pedeseti rođendan postao je pozadinski admiral, a pet godina kasnije i vice admiral. Nije se štedjelo na činovima i titulama.

Privatni život kao suptilni uvod u skandale

Njegova zavidna vojna karijera pored njegovog privatnog života izgleda prilično dosadno. Britanska javnost davno mu je dala epitet “zabavnog princa”. Kraljevska obitelj imala je dosta posla da bi medijski “pacificirala” sve njegove površne veze i odnose. Imao je tek jednu vezu koja bi se mogla nazvati ozbiljnom prije nego što se oženio Sarom Fergusson 1986. Nju je poznavao još iz djetinjstva, a u braku su dobili dvije kćeri – Eugenie i Beatrice.

Nakon što je Sarah postala vojvotkinja od Yorka, i kraljica je mogla odahnuti. Ferige je bila savršeno Potemkinovo selo za Andrewov imidž koji su željeli prikriti. Ipak, i kraljevska intuicija se može prevariti. Brak je 1996. doživio krah, a svemu su kumovala česta prinčeva putovanja, groteskna znatiželja medija i sumnje… Na kraju, u medijima je osvanula i slika vojvotkinje od Yorka na kojoj je njezin nožni palac u ustima teksaškog milijunaša Johna Bryana.

Kraljevske noćne more mogle su početi.

Kontroverze, hipokrizija, (ne)kajanje

Ono po čemu je princ Andrew najpoznatiji prilično je turobno. Ako ne za njega samoga, onda za britansku javnost, kraljevsku obitelj i osobe koje su u njegovu prilču upletene. Tema prinčevog prijateljstva s pedofilom Epsteinom pokrenula je ozbiljne debate o hipokriziji današnjeg svijeta, nejednakosti, pravilma koja ne vrijede jednako za sve… Princ je, naime, godinama prijateljevao s američkim financijašem koji je 2008. optužen za seksualnu trgovinu, prostituciju maloljetnika, silovanje i brojne druge nezakonite radnje. Upravo je princ Andrew bio jedna od osoba zbog kojih je ova afera dostigla epohalne razmjere.

Epsteinovo samoubojstvo u New Yorku i dalje budi skepsu i sumnjičavost u velikom dijelu javnosti, koja je uvjerena da je Epstein jednostavno previše toga znao i da je ono što je mogao reći nosilo nesagledive posljedice za moćne i poznate.

Princa Andrewa i Epsteina upoznala je prinčeva kolegica s Oxforda, Ghislaine Maxwell, koja je 2021. osuđena zbog trgovine djecom i drugih kaznenih djela, kao glavna Epsteinova suradnica, partnerica i siva emininecija podvođenja nevinih djevojčica. Nakon što ih je nekoliko puta posjetio u Americi, Andrew ih je pozvao na zabavu u svojoj rezidenciji u Britaniji, u trenucima kada se nad Epsteinom u Americi već naveliko počeo nadvijati oblak sumnje, koji je, ispostavit će se, zataškavan godinama.

Nakon niza skandala, u medijima su se počele pojavljivati priče djevojaka koje su zabavljale Epsteina i njegove goste, a jedna od njih, Virginia Guiffre, tvrdila je da su je podvodili i drugim ljudima te da su s njom imali seksualne odnose dok je bila maloljetna. Svoje tvrdnje potkrijepila je fotografijom s princom Andrewom dok iza njih stoji Maxwellova. Tvrdila je da je nekoliko puta imala seksualni odnos s princom, kada je imala 17 godina i da je za to od Epsteina, navodno, dobila 15.000 dolara. Također je izjavila da se ne bi usudila prigovarati jer ju je Epstein mogao ubiti ili oteti.

BBC i samoubilačka „obrana“ princa Andrewa

Nakon ogromnog pritiska javnost, princ Andrew je odlučio izaći u javnost i ispričati svoju verziju događaja.

U studenom 2019. BBC je organizirao intervju u kojemu je Andrew prvi put odgovarao na pitanje o vezama s Epsteinom. Intervju je najveći dio britanske javnosti shvatio kao “nesvjesno priznanje” netko tko “nikada u životu ni za što nije morao preuzeti odgovornost”.

Kontradiktornosti su se nizale jedna za drugom. Princ je priznao da je boravio tri dana u Epsteinovoj vili 2010. godine, i to nakon što je znao za presudu Epsteinu. Navodno je otišao u New York da bi osobno priopćio Epsteinu da prekida prijateljstvo s njim, ali ostao je tri dana i za to vrijeme je uslikan u šetnji s Epsteinom u Central parku. Priznao je i da je nekoliko puta boravio u zloglasnoj Epsteinovoj vili na Djevičanskim otocima, ali da “nije primijetio ništa sumnjivo” te da “ne žali što ga je upoznao”.

Niz drugih nelogičnosti koje je iznio u intervju, poput one da nije imao sposobnost znojenja zbog adrenalinskog šoka koji je doživio u Falklandskom ratu, doveo je do toga da ovaj intervju ostane upisan u povijesti novinarstva. BBC-jeva novinarka Emily Maitlis savršeno je odradila posao i princa, jasnim i konkretnim pitanjima, ali i time što ga nije prekidala, dovela u vrlo neugodnu situaciju. Maitlis je izjavila kako je danima prije intervjua bila na kofeinu i votki zbog treme, ali i da vjeruje da je intervju odobrila sama kraljica, iako su iz palače to kasnije osporavali.

Jedan od prinčevih savjetnika podnio je ostavku neposredno prije emitiranja intervjua. Iako je sam princ bio zadovoljan intervjuom, reakcije medija i javnosti bile su iznimno negativne. Intervju je opisivan kao “prometna nesreća”, “nuklearna eksplozija” i “najgora kriza odnosa s javnošću kraljevske obitelji od smrti princeze Diane”. I ne samo to, većina komentara na službenom profilu BBC-a na YouTubeu glasila je da princ “ne govori istinu”, da “zakon nije isti za sve”, da su “njegove laži groteskne i neuvjerljive” te “ne bi smio biti na slobodi”.

Ipak, prinčeva sloboda nije bila upitna, a cijenu su platile samo titule i privilegije. Princ je prestao koristiti svoje počasne vojne titule u siječnju 2022., dao je ostavku na počasno članstvo u Kraljevskom golf klubu Saint Andrews, a opozvana su i druga njegova počasna članstva. U studenom 2019. iz Palače je obnavljeno da princ suspendira svoje javne dužnosti i da je odluka donesena uz suglasnost kraljice. U svibnju 2020. je objavljeno da princ podnosi ostavku na sve javne funkcije zbog veza s Epsteinom.

