“Tko je taj Rammstein koji me tuži”: Kako je njemački metal bend tužio narodnu pjevačicu zbog krađe pjesme

Poznato je da folk glazbenici posuđuju od pjesama iz Grčke ili Turske, ali što kada Rammstein postane središte inspiracije?

Dogodi se tužba, ali evo prije svega malo konteksta: U jednoj od najbizarnijih turbo folk pjesama svih vremena, Preko Preko, koju izvodi Indira Radić, čuju se žestoki rifovi grupe Rammstein i njihove pjesme Du Hast.

Indira je pustila svoj glas preko tvrdih gitara, a iz ove perspektive, pjesma zvuči kao vrlo dobro napravljen mash-up, kakve danas možemo vidjeti na internetu.

No, ova pjesma je objavljena 2002. godine. Na albumu nije potpisan Rammstein, već je za glazbu bio zadužen Goran Ratković Rale.

“Uzeo sam sample od grupe Rammstein i napravio pjesmu za Indiru. Izdali smo album, kad me jednu večer nazvao Saša Popović i pitao ‘tko je taj Rammstein’. Odmah mi je bilo jasno što se događa, a on je nastavio s ‘dobio sam tužbu, tuži me neki Rammstein’, pošto je on izdavač.”

No, kako je rekao Ratković, kasnije su to “ispeglali” dajući bendu desetinu zarade cijelog albuma, piše City Magazine.

