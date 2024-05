Lider umirovljenika za N1 otkrio kad će ponovno rasti mirovine

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je partnerstvo s HDZ-om, ali i kako vidi novu Vladu.

Za početak, osvrnuo se na koalicijski sporazum Domovinskog pokreta i HDZ-a, koji je tajan.

“Koalicijski partneri i ja nismo ni sudjelovali u pregovorima, to znaju samo DP i HDZ. Zato o tome ne mogu govoriti ništa više od toga da ne znam. Premijer će nas o svemu informirati”, kazao je Gabričević pa se osvrnuo na sporazum HSU-a i HDZ-a:

“Svi naši prijedlozi, koje smo imali i zajednički iskomunicirali s HDZ-om, ušli u program za naredne četiri godine. Vrlo smo zadovoljni jer sve što smo predlagali i zahtijevali, zaista i stoji u programu. Na nama je boriti se da se to realizira.”

Brojne umirovljenike zanima što se točno nalazi u programu.

“S današnjim danom u Hrvatskoj trećina stanovnika su umirovljenici. Normalno da ih to zanima. U program je ušlo da će se raditi novo usklađivanje mirovina po formuli 85-15 i prijedlog tog zakona očekujemo u prvom čitanju na Saboru. To bi moglo biti do ljetne stanke, a drugo čitanje bi bilo poslije pa očekujem zakon do kraja godine”, pojasnio je predsjednik HSU-a pa napomenuo:

“Realno je da usklađivanje bude s 1. siječnjem 2025.”

Naglasio je i da će HSU imati utjecaja oko svih zakona koji se tiču umirovljenika.

“Nijedan prijedlog neće ići bez našeg znanja, sudjelovat ćemo u svakom detalju, što nam predstavlja zadovoljstvo jer ranije nismo bili u takvoj poziciji. Sljedeće što je ušlo, a očekujemo da će se realizirati, jest da se mirovine povećaju za 30 posto u prosjeku do kraja mandata. To je oko 750 eura. Trenutno je to 530 eura.”

Govorio je i o usklađivanju mirovina s plaćama.

“To znači da će udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći biti oko 52 ili 54 posto. Treba znati da je teško postići 65 posto od prosječne plaće, ali napravit ćemo sve da to bude tako. Prosječna mirovina će do kraja mandata biti veća od 750 eura”, kazao je i napomenuo da se slaže s povećanjem plaća za premijera i ministre “jer nose veliku odgovornost i to treba honorirati”.

Njegova stranka ide i na europske izbore, a potpisano je da će trećina plaće onoga tko uđe u Europski parlament ići u humanitarne svrhe. Ali, prije tih izbora bi na dnevni red mogao doći prijedlog SDP-a o usklađivanju mirovina odmah.

“Proučit ćemo taj prijedlog i ako je koristan, podržat ćemo ga”, naglasio je Veselko Gabričević.

