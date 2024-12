Uloga koja je promijenila karijeru Meryl Streep

Podijeli :

NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Meryl Streep ostvarila je nezaboravne uloge u filmovima poput "Kramer protiv Kramera", "Mostovi okruga Madison" i "Vrag nosi Pradu", ukrašavajući svoju karijeru kreativnim izborima i kameleonskom sposobnošću prilagodbe bilo kojoj produkciji.

No, kao i mnogi holivudski glumci, svoje početke veže uz kazališnu scenu. Predstave “27 vagona punih pamuka” i “Sjećanje na dva ponedjeljka” donijele su joj nominaciju za nagradu Tony.

Međutim, dok se taj dio njezine karijere često romantizira, Meryl Streep kasnije je govorila o stvarnosti života na kazališnim daskama i o filmskoj ulozi koja je sve promijenila.

Streep je istaknula izazove takvog načina života i opisala kako se sve promijenilo nakon njezine prve uloge u igranom filmu:

“Gluma za mene nikada nije bila agonija. Ne razumijem ljude koji to tako vide, jer smatram da smo mi, glumci, iznimno privilegirani. Kada započnete karijeru u kazalištu, ne čini vam se da ćete ikada postati poznati. Mislim, nezaposlenost na Manhattanu nije mi bila strana pojava, a onda su me povukli iz kazališta u film Julia s Jane Fondom i Vanessom Redgrave. To je bio kvantni skok – s broadwayskog minimalca od 235 dolara tjedno na 2.000 dolara. Jednostavno nisam mogla vjerovati“, ispričala je.

Film Julia, u režiji Freda Zinnemanna, donosi priču o spisateljici Lillian Hellman i njezinom odnosu s Julijom, djevojkom koja se bori protiv nacista tijekom Drugog svjetskog rata.

S Jane Fondom i Vanessom Redgrave u glavnim ulogama, film je dobio jedanaest nominacija za Oscara, postavši prvi u nizu mnogih nagrađivanih filmova u karijeri Meryl Streep.

