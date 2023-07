Umrla irska pjevačica i glazbenica Sinead O’Connor

Podijeli :

Maria Bastone / AFP

Irska pjevačica Sinead O’Connor umrla je u 56. godini, javlja Irish Times.

Slavna dublinska pjevačica Sinead O’Connor izdala je 10 studijskih albuma dok je njezina pjesma “Nothing Compares 2 U” 1990. godine na Billboard Music Awards proglašena svjetskim singlom broj jedan.

Bio je to njezin veliki izlazak na globalnu glazbenu scenu sa svojom očaravajućom verzijom pjesme koju je izvorno napisao Prince. Službeni glazbeni spot u kojem gleda direktno u kameru, koji je devedesetih bio iznimno popularan, posebno zbog njezine emotivne izvedbe, pogledan je gotovo 400 milijuna puta na YouTubeu.

Poznata je bila i po svojoj obrijanoj glavi i otvorenim stavovima o vjeri, seksu, feminizmu i ratu kao i po svojoj glazbi, a dio javnsoti će je pamtiti i po tome što je poderala fotografiju pape Ivana Pavla II. tijekom televizijskog nastupa u emisiji “Saturday Night Live”, piše Reuters.

Osvojila je prvu nagradu za klasični irski album na dodjeli glazbenih nagrada RTÉ Choice Music Awards ranije ove godine. Pjevačica je nagradu, za “I Do Not Want What I Haven’t Got”, posvetila “svakom pojedinom članu irske izbjegličke zajednice”.

Iza nje je ostalo troje djece. Njezin sin Shane umro je prošle godine u dobi od 17 godina.

