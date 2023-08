Umro kanadski gitarist Robbie Robertson

Podijeli :

REUTERS/Mario Anzuoni

Kanadski gitarist Robbie Robertson, osnivač američko-kanadskog folk i rock sastava The Band, umro je u srijedu u 81. godini u Los Angelesu nakon duge bolesti, objavio je njegov menadžer Jared Levine.

Robertson je poznat kao gitarist Boba Dylana te kao gitarist i tekstopisac grupe The Band za koju je napisao njihove najpoznatije pjesme – “The Weight”, “The Night They Drove Old Dixie Down” i ” Up on Cripple Creek”.

Rođen je 1943. u Torontu od majke Indijanke. Kao tinejdžer sudjelovao je na putujućim glazbenim festivalima, prije nego što se pridružio brojnim malim glazbenim grupama.

Susjedi popularne pjevačice pokrenuli peticiju da iseli iz svoje kuće VIDEO Deset glumaca koji su priznali da mrze vlastite filmove

“Sviram gitaru toliko dugo da se ne sjećam kada sam počeo”, rekao je jednom za časopis Rolling Stone.

Šezdesetih godina prošloga stoljeća osnovao je grupu – koju će na kraju nazvati The Band – s Levonom Helmom na bubnjevima, Garthom Hudsonom na klavijaturama i saksofonu, Richardom Manuelom na klaviru te Rickom Dankom na bas gitari.

Hudson je posljednji preživjeli iz grupe koja je surađivala s Dylanom na albumu “Blonde on Blonde”.

Tipična grupa folka i rocka u Sjedinjenim Državama 1960-ih i 1970-ih, The Band je stvorio antologijske pjesme poput “The Weight”, mješavinu folka, countryja i gospela, evocirajući divlja američka prostranstva i jug zemlje.

Grupa je također sudjelovala na Woodstocku 1969. godine i objavila albume “Music from Big Pink”, “The Band” i “Cahoots”.

Robertson je 1970-ih počeo prijateljstvo i suradnju s Martinom Scorseseom. Slavni redatelj snimio je dokumentarni film “Posljednji valcer” o grupi “The Band” u kojem je prikazan njihov posljednji nastup. Robertson je, pak, skladao i odabrao glazbu za mnoge Scorseseove filmove, uključujući i posljednji, Killers of the Flower Moon, koji je ove godine premijerno prikazan u Cannesu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.