Vanna kao članica hrvatskog žirija: “Glasali smo po svojoj savjesti, uopće nije fer što me osuđujete”

Podijeli :

Josip Mikačić/Pixsell

Ovogodišnje je izdanje Eurovizije iza nas, a među brojnim je Hrvatima ljutnja. Naš Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28), osvojio je drugo mjesto. Najbolji je to plasman u povijesti Hrvatske, no mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika po čijim je glasovima Marko pobjednik. Nakon samog glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se prča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama. Skandali koje su ove godine obilježili Euroviziju, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, ali i je li potreban žiri na ovom natjecanju. Nakon pobjede Švicarske mnogi su Hrvati ljutiti na žirije, a čini se da su se javili i Ivani Vrdoljak Vanni koja je bila u hrvatskom žiriju. Upravo u vezi s time ona se oglasila na društvenim mrežama.

Naime, u žiriju je bilo pet osoba, a uz Vannu su to bili: Srđan Sekulović Skansi, Dino Jelusić, Mihovil Šoštarić Lockroom, Gina Victoria Damjanović. Hrvatski stručni žiri 1 bod dao je Cipru, Švedskoj 2, Srbiji 3, Francuskoj 4, Luksemburgu 5, Italiji 6, Ukrajini 7, Irskoj 8, Sloveniji 10, a 12 bodova otišlo je Portugalu. Hrvatska ni jedan bod nije dala Švicarskim predstavnicima koji su u konačnici i pobijedili na Euroviziji, a Vanna je sada otkrila kako izgleda proces dodjeljivanja bodova žirija, piše Večernji list.

Raste interes stranih turista za Hrvatskom: Baby Lasagna digao potražnju u Skandinaviji Baby Lasagna se oglasio nakon spektakularnog dočeka: “Hvala nije dovoljno”

“U hrvatskom žiriju za ovogodišnju Euroviziju bilo je pet osoba. Svatko od nas glasao je zasebno – po svojoj savjesti. Zbroj naših glasova dao je konačne ocjene. S obzirom na to da propozicije ESC-a ne dopuštaju objavljivanje pojedinačnih glasova, zaista nije nimalo fer što me neki od vas osuđuju, a da ne znaju kojoj sam zemlji dala koliko bodova”, napisala je Ivana Vrdoljak Vanna na društvenim mrežama. U subotu je bila članica stručnog hrvatskog žirija Eurovizije, a čini se kako su mnogi izrazili svoje negodovanje oko ovakve raspodjele bodova.

Podsjetimo, nakon povijesnog drugog mjesta na Euroviziji, Baby Lasagni u Zagrebu je pripremljen doček. Marka je dočekalo mnoštvo obožavatelja uz pjesmu i navijanje. “Marko, Marko”, orilo se Trgom, a potom se obožavateljima obratio i on.

“Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam 20 ljudi na aerodromu, ovdje ih je stotinjak. Hvala vam lijepa. Nadam se da ste zadovoljni”, rekao je Marko prije nego što su ga svladale emocije, a ekipa mu je potrčala u zagrljaj.

“Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili. Hvala mojoj ekipi”, rekao je pa zapjevao “Rim Tim Tagi Dim”, a publika u glas s njim.

“Nisu se dojmovi još slegli. Ne znam što ovo znači za mene, ali nije ni bitno. Bitno je da su ljudi sretni”, dodao je nakon nastupa.

“Ne znam što da više kažem, riječi nisu dovoljne. Hvala, hvala, hvala”, poručio je prije odlaska s pozornice.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mamić: DP-u prijeti isti scenarij kao i Mostu Znate li da Google potiho snima sve što vi govorite? Evo kako možete isključiti tu opciju