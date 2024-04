VIDEO / Umro glazbenik Chris Cross, autor velikog hita iz osamdesetih

Podijeli :

Luca Paolucci / Pexels

Glazbenik i član benda Ultravox Chris Cross preminuo je, objavio je njegov kolega iz benda Midge Ure, odajući počast svom prijatelju kao "osobi koja je držala bend zajedno".

Glazbenik, čije je pravo ime bilo Chris Allen, bio je basist novovalnog benda, najpoznatijeg po hitovima “Vienna” iz 1981. godine i “Dancing with Tears in My Eyes”.

VIDEO / Odlazak Slađane Milošević: Ikona novog vala čija je jedna pjesma bila zabranjena za emitiranje Pjesma koju je Leonard Cohen pisao cijelo desetljeće i promijenio 180 puta

Umro je 25. ožujka, no vijest je objavljena u utorak nakon Uskrsa. Detalji oko smrti nisu poznati, piše Sky News.

U nekrologu, objavljenom na društvenim mrežama, frontmen Ultravoxa Ure rekao je: “Radili smo zajedno, svirali zajedno, stvarali glazbu i režirali videospotove. Odmah smo se sprijateljili.

Čak i nakon što se godinama nismo vidjeli, uspjeli smo nastaviti tamo gdje smo stali kao da te godine nikada nisu postojale. Ti si držao bend zajedno. Bio si logika u ludilu i ludilo u našim životima. Bilo je divno poznavati te i odrastati s tobom. Voljen si i nedostaješ, stari prijatelju.”

Klavijaturist Billy Currie također mu je odao počast napisavši na svojoj stranici na Facebooku: “Dragi ljudi, jako tužne vijesti o Chrisu… Proveli smo nevjerojatne trenutke zajedno. Uglavnom smo se smijali.”

Allen je bio jedan od osnivača Tiger Lily, benda koji je kasnije postao Ultravox, sredinom sedamdesetih.

Ure, koji nije bio dio originalne postave, preuzeo je mjesto frontmana od Johna Foxxa 1979., a bend je nakon toga snimio najveće hitove u karijeri.

“Fantastična ostavština”

“Vienna” je bio Ultravoxov najbolji singl na top ljestvicama, dosegnuvši drugo mjesto u veljači 1981., odmah iza “Shaddup You Face” Joea Dolcea koji je tri tjedna držao prvo mjesto.

Pjesma je bila šesti najveći singl godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a izabrana je za drugi omiljeni singl nacije u anketi Radio 2 i službenih ljestvica 2013. godine.

Među ostale hitove ubrajaju se “Dancing with Tears in My Eyes”, “All Stood Still” i “Reap The Wild Wind”.

Nakon razlaza bend se ponovno okupio 2008. i krenuo na turneju sljedeće godine. Ukupno su imali 16 top 40 singlova i 10 top 40 albuma.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski reagirao na Plenkovićevu izjavu: “Neoprezno se igra s ustavnim normama” Želite doživjeti stotu? Evo što biste trebali izbaciti iz svog jelovnika, a što dodati