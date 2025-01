Zdravko Čolić na početku karijere koristio je drugo ime, evo kako se zvao!

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Pjevač Zdravko Čolić jedan je od najvećih šarmera u regiji, a uz njega se vežu brojne anegdote i priče koje godinama kruže. No jedan detalj o pjevaču malo tko zna, i to sa samih početaka njegove glazbene karijere.

Naime, još davne 1974. godine Zdravko je imao veliku želju postati svjetska zvijezda pa je potpisao ugovor s glazbenom kućom WarnerBros. Records i snimio nekoliko pjesama, odnosno mini ploču za njemačko govorno područje, prenosi Dnevnik.hr.

Tome se, naravno, moralo prilagoditi njegovo ime pa je Zdravko postao Dravco. Pod tim imenom izdao je i mini album “Madre Mia (Meine Mutter)”, na hrvatskom “Majko moja”, koji sadrži tri pjesme – naslovnu pjesmu istog naziva te pjesme “Rock ‘n’ Roll Himmel” i “Alles was ich hab”.

Osim na njemačkom, Zdravko je propjevao i na engleskom jeziku, i to 1987. godine kada je izdao disco-singl “Light Me – I’m Not a Robot Man”.

