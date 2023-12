Slavne osobe koje su umrle u 2023. godini

Podijeli :

Brojna poznata lica koja su obilježila svjetsku i domaću scenu, napustila su nas u 2023. godini. Među njima su mnogi glumci, glazbenici, književnici, političari.

Miroslav Blažević Ćiro

Početkom veljače u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni hrvatski izbornik Miroslav Ćiro Blažević.

Trener svih trenera je u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i pet reprezentacija (Švicarsku, Hrvatsku, Iran, BiH, kinesku U-23).

Međutim, dva velika rezultata obilježila su mu karijeru. Dinamov naslov prvaka bivše države 1982. godine te bronca hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Silvio Berlusconi

Berlusconi je prvi put došao na dužnost 1994. i vodio je četiri vlade do 2011. godine, a tijekom svoje karijere ovaj se medijski tajkun milijarder supčavao s nizom seksualnih skandala i optužbi za korupciju.

Berlusconi je bolovao od leukemije od koje je i umro u 86. godini života. Bio je jedan od najbogatijih Talijana: Forbes je njegovo bogatstvo procjenio na 6,4 milijarde eura.

Matthew Perry

Američki glumac Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u hit TV sitcomu Prijatelji iz 90-ih, preminuo je u 54. godini krajem listopada. Njegovo tijelo je pronađeno u jacuzziju njegove kuće u Los Angelesu.

Perry je rođen u Massachusettsu 1969., odrastao u Ottawi u Kanadi, gdje je pohađao osnovnu školu s Justinom Trudeauom, koji je kasnije postao kanadski premijer.

Perry se godinama borio s ovisnošću o lijekovima protiv bolova i alkoholu te je više puta odlazio na klinike za rehabilitaciju. 2016. rekao je za BBC Radio 2 da se ne sjeća tri godine snimanja filma Prijatelji zbog pića i droga. U prošlogodišnjem intervjuu govorio je kako nije gledao seriju.

Nedavno je utvrđen uzrok glumčeve smrti. Naime, Perry je preminuo od “akutnih učinaka ketamina”, sedativa koji se ponekad koristi za liječenje depresije, a utvrđeno je da su tome pridonijeli utapanje i srčana bolest, izvijestio je Ured medicinskog istražitelja okruga Los Angeles.

Jane Birkin

Englesko-francuska pjevačica i glumica Jane Birkin umrla je u dobi od 76 godina u srpnju. Birkin je bila poznata po svojem privatnom i poslovnom odnosu s glazbenikom Sergeom Gainsbourgom i smatrana je modnom ikonom kasnih 60-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća. Rođena je u Londonu, ali je slavu stekla pjevajući na francuskom. U Francusku se i preselila kasnih 70-tih.

Njezine poznatije uloge uključuju filmove poput klasika “Povećanje” iz 1966., “Smrt na Nilu” (1978.) i “Zlo pod suncem” (1982.). Birkin je bila i model i mnogi su je smatrali modnom trendsetericom koja je nadahnula ‘birkinicu’, slavnu Hermesovu torbicu.

Milan Kundera

U srpnju nas je napustio i češki književni velikan Milan Kundera. Autor kultne “Nepodnošljive lakoće postojanja” umro je u dobi od 94 godine.

Kundera je osvojio priznanja za svoj stil opisivanja tema i likova koji lebde između ovozemaljske stvarnosti svakodnevnog života i uzvišenog svijeta ideja.

Rođen je u češkom gradu Brnu, ali je 1975. emigrirao u Francusku nakon što je bio izopćen zbog kritiziranja sovjetske invazije na Čehoslovačku 1968. godine.

Franjo Likar

Bosanskohercegovački umjetnik preminuo je siječnju u Klagenfurtu u 95. godini života. Likar je rođen u Varaždinu 1928. godine, a Školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu 1951. godine. Osim slikarstva, skulpture i grafike, bavio se kazališnom scenografijom, filmom, fotografijom i instalacijom.

Živio je i radio u Klagenfurtu, Brelima i Sarajevu.

Jevgenij Prigožin

Šef Wagnera, Jevgenij Prigožen, poginuo je krajem kolovoza u padu privatnog aviona u Tverskoj oblasti, nedaleko od Moskve.

Do nesreće je došlo dva mjeseca nakon što su on i njegovi plaćenici pokrenuli pobunu protiv ruskih vojnih zapovjednika u kojoj su preuzeli kontrolu nad južnim gradom Rostovom na Donu i napredovali prema Moskvi, prije nego što su se vratili u svoje baze.

Tina Turner

Američka pjevačica Tina Turner, koju su klasici soula i pop hitovi poput pjesama “The Best” i “What’s Love Got to Do With It” učinili svjetskom glazbenom superzvijezdom, preminula je krajem svibnja u dobi od 83 godine.

Slavu je stekla sa suprugom Ikeom 1960-ih uz pjesme poput “Proud Mary” i “River Deep, Mountain High”. Razvela se 1978. od Ikea koji ju je zlostavljao, a potom ostvarila još veći uspjeh kao solo pjevačica 1980-ih.

S godinama proglašena kraljicom i bakom rock-and-rolla, a bila je poznata po svojim razuzdanim i energičnim nastupima te hrapavom i snažnom glasu.

Dubravka Ugrešić

U ožujku nas je napustila Dubravka Ugrešić, jedna od najistaknutijih europskih esejistica i spisateljica. Ugrešić je završila komparativnu i rusku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za teoriju književnosti pri zagrebačkom Filozofskom fakultetu radila je gotovo dvadeset godina. Iz političkih razloga početkom devedesetih godina primorana je napustiti Hrvatsku.

U Hrvatskoj najpoznatija po kratkom romanu Štefica Cvek u raljama života. Poznate su i njezine zbirke kratkih priča Poza za prozu, Život je bajka, te roman Forsiranje romana-reke.

Michael Gambon

Glumac Sir Michael Gambon preminuo je krajem rujna u bolnici u dobi od 82 godine. Poznat je po pojavljivanju u Fantastičnom gospodinu Foxu i seriji filmova o Harryju Potteru, u kojima je glumio Dumbledorea, ravnatelja magične škole Hogwarts. Uz lik Dumbledorea, Sir Michael je glumio francuskog detektiva Julesa Maigreta u ITV seriji Maigret. Također je poznat po ulozi Philipa Marlowa u filmu Raspjevani detektiv Dennisa Pottera na BBC-ju.

Sinéad O’Connor

Irska pjevačica Sinead O’Connor umrla je u 56. godini krajem srpnja. Slavna dublinska pjevačica izdala je 10 studijskih albuma dok je njezina pjesma “Nothing Compares 2 U” 1990. godine na Billboard Music Awards proglašena svjetskim singlom broj jedan.

Poznata je bila i po svojoj obrijanoj glavi i otvorenim stavovima o vjeri, seksu, feminizmu i ratu kao i po svojoj glazbi, a dio javnsoti će je pamtiti i po tome što je poderala fotografiju pape Ivana Pavla II. tijekom televizijskog nastupa u emisiji “Saturday Night Live”.

Tony Bennet

Pjevač vjeran klasičnom pop zvuku, nedavno je uspostavio značajnu suradnju s neočekivanim partnerom, poznatom pop zvijezdom današnjice, Lady Gagom. Umro je nakon sedmogodišnje borbe s Alzheimerovom bolešću u dobi od 96 godina.

Gina Lollobrigida

Talijanska glumica Gina Lollobrigida umrla je u siječnju dobi od 95 godini. Lollobrigida se proslavila pedesetih godina prošlog stoljeća kao mediteranski seks simbol, a nakon što se povukla iz svijeta filma postala je fotografkinja i kiparica.

Rođena 4. srpnja 1927. u skromnoj obitelji u malome selu Subiaco, u planinskoj regiji Abruzzo u središnjoj Italiji, Lollobrigida je igrala s najvećim svjetskim glumcima, od Franka Sinatre, Seana Conneryja, Marcella Mastroiannija do Humphreya Bogarta.

Jasmin Stavros

U svibnju nas je napustio popularni pjevač Jasmin Stavros u 69. godini nakon što se mjesecima liječio od raka kostiju.

Poznati pjevač potječe iz glazbene obitelji, glazbenici su mu bili i otac i djed, a glazbog se bavi i njegov sin. Uz to što je pjevao zabavnu glazbu, Stavros je bio i vrhunski bubnjar, a svirao je i klavir i kontrabas.

Ivan Šuker

Hrvatski političar, bivši ministar financija i potpredsjednik Vlade, saborski zastupnik Ivan Šuker umro je u rujnu 67. godini u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.

U Sabor je prvi put izabran na parlamentarnim izborima koji su održani u siječnju 2000. godine. Iste godine postaje šef velikogoričkog HDZ-a te gradonačelnik Velike Gorice.

S gradonačelničke funkcije 2003. seli u Vladu nakon što ga je novoizabrani premijer Ivo Sanader imenovao za ministra financija. Na toj se funkciji zadržava rekordno dugo – čak sedam godina, sve do prosinca 2010. kada mu se premijerka Jadranka Kosor zahvalila na suradnji.

Jerry Springer

Američki kultni voditelj talk-showa, televizijski novinar i bivši gradonačelnik Cincinnatija, preminuo je u travnju u svom domu u Chicagu u 79. godini života. Kao voditelj The Jerry Springer Showa, koji se emitirao 27 sezona od 1991. do 2018., Springer je pomogao posredovati u žestokim sukobima između parova i članova obitelji do zvjezdanih ocjena.

Lisa Marie Presley

Američka glazbenica i jedina kći rock’n’roll legende Elvisa Presleyja umrla je u siječnju u 55. godini nakon što je pretrpjela srčani zastoj. Presley je rođena 1968. i vlasnica je očeve vile Graceland u Memphisu, popularne turističke atrakcije. Imala je devet godina kada je Elvis umro od srčanog zastoja u Gracelandu 1977., u dobi od 42 godine.

Njezina glazbena karijera započela je debitantskim albumom “To Whom It May Concern” iz 2003. Slijedio je album “Now What” iz 2005., a oba su dospjela među 10 najboljih na Billboardovoj ljestvici albuma 200. Treći album, “Storm and Grace”, objavljen je 2012.

Jeff Beck

Britanski glazbenik je popularnost stekao nakon što je preuzeo mjesto Erica Claptona u sastavu The Yardbirds tijekom šezdesetih godina. Ostavio je dubok pečat u glazbenom svijetu kao pionir psihodeličnog rocka i ranog hard rocka, a preminuo je u siječnju od meningitisa u dobi od 78 godina.

Časna sestra Andre

Najstarija poznata osoba na svijetu, francuska časna sestra André, umrla je 17. siječnja u dobi od 118 godina. Sestra André, rođena kao Lucile Randon 11. veljače 1904., živjela je u blizini francuskog grada Toulona. Veći dio svog života posvetila je vjerskoj službi, navodi se u izjavi koju je Guinness objavio u travnju 2022.

