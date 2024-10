Najbolji svjetski sportaši bez ovog soka ne počinju dan

Podijeli :

Ova biljka baš i nije ukusna, a svi znamo da je to prvi znak da je nešto zdravo. Ako vam kažemo da se na ispijanje hladnog cijeđenog celera treba navikavati bar tjedan dana, znači li to da je zdravo? Da nije tako, najpoznatiji svjetski sportaši ne bi započinjali svoj dan ispijanjem bar jedne čaše ovog soka.

Ispijanjem celera pružamo organizmu neophodan i moćan detox! Prirodne tvari iz celera se lijepe na loše i toksične tvari koje smo unijeli u organizam kroz nezdravu hranu, zagađen zrak… i na taj način ih izbacuje iz tijela.

Čišćenje kreće od crijeva. Već u prva dva, tri dana ćemo osjetiti olakšanje i smanjenje nadutosti, a prve vidljive promjene ćemo uočiti na koži, kao npr. povlačenje akni. Ispijanjem soka održavamo pH balans u organizmu, odnosno neutraliziramo kiselinu; Čistimo krvne žile i samim tim ih činimo prohodnijim, tako da krvni tlak opada;

Jačamo kosti;

Poboljšavamo pamćenje. Pogotovo pomaže ako imamo problem s fokusiranjem i koncentracijom;

Lakše ćemo i mršavjeti jer će sok ugasiti želju za slatkišima i prekomjernim količinama hrane;

I naravno jačamo imunitet.

Koju količinu je potrebno piti? Sada se vraćamo na njegov ukus. Najbolji efekti se postižu ispijanjem 0,5 l soka svakoga dana, ali ako vam je to previše i ne možete to podnijeti, počnite s 250ml pa postepeno povećavajte količinu. Jednostavno, ispijte do kraja! Jer će te dvije, tri minute ružnog ukusa, uljepšavati svaki dan, prenosi Krstarica.

