Sredozemno more puno plastike: Ugrožen životinjski svijet, ali i ribolovci

Sredozemno more možda podsjeća na luksuzne odmore i ukusne obroke, plodove mora i beskrajne pješčane plaže, ali ovo more postaje sve zagađenije, piše CNN.

Više od 87 posto Sredozemnog mora, koje se proteže od Atlantskog oceana do Afrike, Europe i Azije, zagađeno je mikroplastikom i drugim zagađivačima, uključujući otrovne metale i industrijske kemikalije, navodi se u izvješću Svjetskog fonda za prirodu iz srpnja 2024. (WWF).

Globalno, prema pisanju ovog medija, zagađenje vode povezuje se s 1,4 milijuna preuranjenih smrti, što predstavlja problem za 150 milijuna ljudi koji žive uz obalu Sredozemnog mora, kao i za 270 milijuna turista koji svake godine posjećuju ova područja.

Sredozemno more dodiruje 46.000 kilometara obale u 22 zemlje, koje imaju različite standarde i prakse u zaštiti okoliša.

Egipat, koji doprinosi s 0,25 milijuna tona plastike koja završi u Sredozemnom moru, najveći je zagađivač prema skupini, piše CNN, a slijede ga Turska s 0,11 milijuna tona i Italija s 0,04 milijuna tona plastike u onečišćenom moru – čineći dio od 1,9 milijuna plastičnih fragmenata po kvadratnom metru.

Medicinski stručnjaci konzultirani za izradu izvješća WWF-a kažu da ljudi mogu unijeti mikroplastiku iz vodenog okoliša konzumacijom morskih organizama i vode (uključujući vodu u bocama), prenosi ovaj medij.

“Preko 840 mikroplastike može se unijeti godišnje konzumacijom triju glavnih komercijalnih vrsta riba (brancin i dvije vrste skuše), i do 11 tisuća od velike konzumacije školjkaša (npr. školjki, školjki, itd.)“, navodi se u izvješću uz napomenu da je manje zagađenja pri konzumiranju škampi, prenosi CNN.

“Ako uzmemo u obzir izloženost iz zraka i hrane koja ne dolazi iz vodenih sredina, možemo unijeti više od 100 tisuća mikroplastike svaki dan”, stoji u tekstu.

“Mladi bacaju plastične boce u more”

U primorskom gradiću Ostia, blizu Rima, Pierluigi Capozzi promatra more s terase svog restorana Mediterraneo. “Možda prije 50 godina ljudi nisu znali ono što mi sada znamo o onečišćenju i plastici”, kaže on za CNN. “Ali vidim mlade ljude koji bez problema bacaju plastične boce u more, bacaju smeće po zemlji, cigarete, otpad.”

Ali vidi i svijetlu točku. Prije deset godina, svako jutro pijesak ispred njegovog restorana na plaži bio je prekriven kemikalijama s teretnih brodova koji su prolazili vodenim putovima vidljivim s obale. “Zahvaljujući boljoj regulativi ta kemijska zagađenja sada su nestala”, rekao je za ovaj medij.

Sredozemno more jedan je od glavnih spremnika morske i obalne raznolikosti u svijetu, prema Med Sea Allianceu, koji se zalaže za ribarsku industriju kroz bolju praksu.

Kažu da veliko onečišćenje negativno utječe na bogatu floru i faunu mora. Iako prekriva samo 0,7 posto površine svjetskog oceana, u moru živi 7,5 posto svjetske morske faune i 18 posto svjetske morske flore.

Ribolov je industrija u Sredozemlju vrijedna 4,6 milijardi eura, a zagađenje vode ozbiljno je utjecalo na život 180.000 ljudi koji se oslanjaju na ribarstvo kao izvor sredstava za život, navodi WWF.

Program UN-a za okoliš navodi da je ulov u Sredozemnom moru pao za 34 posto u posljednjih 50 godina, zbog pretjeranog izlova i prisutnosti plastike u vodi.

“Oko 730 tona plastičnog otpada svaki dan završi u Sredozemnom moru”, navodi grupa, prenosi ovaj medij. “Plastični otpad čini 95 do 100 posto plutajućeg otpada u moru i 50 posto otpada na morskom dnu. U tonama, plastika može premašiti količinu ribljeg fonda”, navodi se.

“Zagađenje plastikom je hitan globalni problem”

Studija iz 2023. koju je proveo Institut za očuvanje morskog života u Arhipelagu u Grčkoj ispitala je 25 morskih životinja, uključujući osam dupina, dvije mediteranske grdobine i 15 morskih kornjača, i kod svih je pronašla kontaminante mikroplastikom, piše CNN. “Konkretno, među ostalim vrstama plastike, otkriveno je ukupno 10.639 mikroplastičnih vlakana u gastrointestinalnom traktu mrtvih morskih sisavaca i kornjača”, navodi se.

Raffaele Marfella, profesor naprednih znanosti na Sveučilištu Vanvitelli u Napulju, kaže da je onečišćenje plastikom hitan globalni problem koji nadilazi štetu okolišu, prenosi CNN.

Pozivajući se na nedavni članak u časopisu New England Journal of Medicine, ističe se veza između mikroplastike i nanoplastike poznate kao MNP i određenih kardiovaskularnih bolesti, prenosi ovaj medij. “Trenutno saznanje sugerira da MNP mogu ući u krvotok gutanjem ili udisanjem, uzrokujući upalu i oksidativni stres.” Tijekom vremena, kronična izloženost MNP može ubrzati napredovanje ateroskleroze i povećati vjerojatnost kardiovaskularnih događaja”, stoji u članku CNN-a.

Onečišćenje plastikom smatra se “vječnim” zagađivačem, što znači da jednom kada se počne agresivno širiti, tu i ostaje.

Kupač Francesco Pacelli rekao je za CNN da mu se slama srce kada vidi ljude kako ostavljaju smeće i boce na ivici vode.

“Jako je važno održavati plažu čistom, voda je ljepša”, kaže. “Po meni je to vrlo važno, pogotovo za ribe, životinje sa svim tim plastičnim otpadom koji pluta okolo”, rekao je za ovaj medij.

Ako ljudi ne učine svoj dio posla kako bi zaustavili pošast onečišćenja vode, san o odmoru na Mediteranu uskoro bi mogao postati noćna mora.

