Što se događa s vašim organizmom ako svaki dan uzimate vitamin C?

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Ljudi često povećaju unos vitamina C kada osjete simptome prehlade ili gripe.

Vitamin C je ljučni nutrijent i antioksidans koji podržava razne tjelesne funkcije. Također se naziva i L-askorbinska kiselina – vitamin topiv u vodi.

Pet razloga zašto biste ovo zanemareno voće trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu

Iako većina sisavaca može bez problema proizvoditi vitamin C u svojim tijelima, ljudi ga moraju unositi hranom ili kao dodatak prehrani. Prema britanskom Nacionalnom institutu za zdravllje, preporučeni prehrambeni unos ove hranjive tvari za osobe starije od 19 godina je 90 miligrama za muškarce i 75 miligrama za žene, prenosi Klix.ba.

Vitamin C neophodan je za stvaranje kolagena, vitalnog dijela vezivnog tkiva koji pomaže u zacjeljivanju rana. Osim toga, vitamin C potiče apsorpciju željeza, posebno ne-hem željeza koje se nalazi u biljkama. Ali postoji niz drugih funkcija koje ovaj vitamin podržava.

Redoviti unos vitamina C podržava vaš imunitet

Koži su potrebne normalne razine vitamina C kako bi održala zdravu barijeru i spriječila ulazak štetnih patogena u tijelo. Niske razine vitamina C mogu vas učiniti osjetljivijima na bolesti. Kao antioksidans, vitamin C štiti stanice od oksidativnog oštećenja i regulira protuupalne puteve, pomažući smanjiti upalu, a time i rizik od kroničnih zdravstvenih stanja.

Ovo je 10 znakova da vam fali vitamina C

Zanimljivo je da može spriječiti trovanje olovom, čija čak i najmanja količina može utjecati na zdravlje. Rutinsko uzimanje hrane bogate željezom, kalcijem i vitaminom C može pomoći u zaštiti od trovanja olovom. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razumjeli korisni učinci.

Također, poznato je da vitamin C poboljšava razinu željeza u ljudskom tijelu. Nedostatak željeza je najčešći nedostatak mikronutrijenata, a njegovu apsorpciju možete povećati uzimanjem vitamina C.

Prema tome, vitamin C može biti siguran za svakodnevno uzimanje. Međutim, korisno je znati da svoje dnevne potrebe možete zadovoljiti jedući hranu bogatu ovim vitaminom. Višak vitamina C također može utjecati na nivo vitamina B12 i bakra te uzrokovati eroziju zubne cakline.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Ovo je “kineski Fićo” koji stiže u Europu, evo koliko bi trebao koštati HZMO objavio kada će umirovljenici dobiti dodatnu naknadu i koliko će ona iznositi