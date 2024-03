Što se događa vašem tijelu kada svaki dan jedete juhu

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Možda nema ničeg boljeg od vruće zdjelice juhe, posebno hladnog jesenskog ili zimskog dana ili kada se osjećate loše. Juha uvijek može pružiti utjehu kada vam je najpotrebnija. Ali oni koji redovito konzumiraju ovo jelo mogli bi se zapitati je li juha zdrava ili ima i neke potencijalne nuspojave.

Ako konzumirate juhu svaki dan ovo bi se moglo dogoditi vašem tijelu:

Zdravlje vaših crijeva moglo bi se poboljšati

Ako napravite juhu koja je puna povrća, mogli biste poboljšati zdravlje crijeva, piše Eat This, Not That.

“Juha puna povrća odlična je za vaša crijeva iz više razloga”, kaže Maggie Michalczyk. “Dodaje više vlakana u prehranu, što je odlično za probavu i sitost, a mnogo povrća koje se obično nalazi u juhama poput poriluka i luka sadrži prebiotička vlakna koja nahraniti dobre bakterije u crijevima.”

Možete dobiti dodatnu količinu proteina

“Juha može biti značajan izvor proteina, pogotovo ako se radi o juhi od kostiju”, kaže Elizabeth Ward, koautorica Plana prehrane u menopauzi”. “Dodavanje mesa kao što je piletina povećava sadržaj proteina.”

Određene juhe mogu imati ljekovita svojstva

Jeste li se ikada zapitali može li vam pileća juha s rezancima pomoći da se osjećate bolje kada ste bolesni ili nije ništa više od obroka? Neka istraživanja potvrđuju da ova juha ima i protuupalno djelovanje.

Istraživač s Medicinskog centra Sveučilišta u Nebraski otkrio je da klasična pileća juha ima brojne dobrobiti za vaše zdravlje.

Dakle, sljedeći put kad budete bolesni, nemojte se ustručavati i pojedite vruću pileću juhe s rezancima!

Pojesti ćete porciju povrća bogatog antioksidansima

Istraživanja pokazuju da je juha od povrća najzdravija juha koju možete jesti. Povrtne juhe pune su minerala, vitamina i bioaktivnih biljnih spojeva. Ove juhe također potiču hidrataciju i osjećaj sitosti.

Brže ćete osjetiti sitost

Juha vam može pomoći da se osjećate zadovoljnije. Zapravo, istraživači su otkrili da juha može izazvati veću sitost od nekog drugog obroka.

To bi moglo značiti da ćete, ako uživate u finoj juhi za večeru, unositi ukupno manje kalorija, a i dalje ćete se osjećati sito i zadovoljno.

