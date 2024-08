Streljane, kuglane i kućna kina: Nezadovoljni sigurnim sobama, superbogati grade luksuzne tvrđave

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Čini se da malo stvari umiruje egzistencijalne tjeskobe superbogatih poput bunkera dizajniranog da izdrži sve. Ipak, milijarderu više nije dovoljno staviti neprobojnu sigurnu sobu u podrum. U današnjim nekretninama bogatih bunkeri su postali ozbiljno luksuzni i visokotehnološki, u nekim slučajevima rastu do te mjere da cijele kuće postaju utvrde 21. stoljeća.

“Vidjeli smo da se puno više fokusira na zabavu”, rekao je Al Corbi, koji je 50 godina bio na čelu sigurnog luksuza kao predsjednik i osnivač SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), sa sjedištem u Virginiji, u SAD-u. “Ako ćete moći preživjeti pod zemljom, želimo da se zabavljate.”

Evo koliko u jednoj sekundi zaradi jedan od najbogatijih ljudi na svijetu

Corbi, koji je pomogao osigurati privatnu kuću od 27 katova u Mumbaiju za milijardera industrijalca Mukesha Ambanija (čiji je sin Anant nedavno dospio na naslovnice svojim raskošnim proslavama vjenčanja), trenutno radi na prostranoj kući na šumovitoj parceli.

Sigurnost i zabava

Sama kuća, rekao je Corbi u intervjuu putem Zooma, je ultra-sigurna s vratima otpornim na eksploziju, neprobojnim prozorima i biometrijskim sustavima za ulaz. Zatim tu je jarak dubok 30 stopa s pokretnim mostom, vodeni topovi koji mogu uništiti helikoptere, dronove ili padobrane i film zapaljive tekućine koji se može automatski rasporediti po površini umjetnog jezera i zapaliti kako bi se stvorio obrambeni vatreni obruč, piše CNN.

“Pogledajte u srednjovjekovna vremena, jarak je jedan od najvećih faktora odvraćanja”, rekao je Corbi. “Ali tada nisu imali vodene skutere.” Corbijev klijent, poslovni mogul i strastveni obožavatelj vodenih sportova, vidio je dvostruku namjenu za svoj jarak i planira ga koristiti i kao trkaću stazu za svoje alfa prijatelje.

Vrlo bogati uvijek su bili mete, bilo od uljeza, otmičara ili ubojica. Strahovi su sada porasli i uključuju antikapitalističke aktiviste tipa “jedite bogate”, ekstremne vremenske uvjete uzrokovane klimatskim promjenama, teroriste, nepredviđene apokaliptične događaje – i višegodišnju prijetnju pandemijom koja je 2020. postala previše stvarna.

“Kao Ritz-Carlton, pod zemljom”

Corbi, koji je također izgradio podzemne tunele za bijeg koji služe i kao karting staze, rekao je da među njegovim klijentima nema apetita za utilitarnim dizajnom u sigurnim prostorima. Čak i prije 50 godina, kaže da su tradicionalni bunkeri izgledali kao vrhunski hoteli – “nešto kao Ritz Carlton, pod zemljom”. Ali sada bi se njegovi najbogatiji klijenti rugali takvoj skromnosti.

Nekoliko stručnjaka izvijestilo je o velikom broju upita otkako su se prošle godine pojavila izvješća o ogromnom kompleksu koji osnivač Facebooka Mark Zuckerberg gradi na Havajima, a koji, kako su otkrili javni planski dokumenti, uključuje podzemno sklonište od 5000 kvadratnih stopa sa životnim prostorom, pogonom i strojarskom prostorijom kako bi bunker bio operativan, i otvor za bijeg. Bill Gates navodno ima bunkere ispod svih svojih domova.

Pippa Middleton pliva u novcu, bogatija je i od svoje sestre, buduće kraljice

Graham Harris, osnivački partner u SHH Architecture and Interior Design u Londonu, jednom od vodećih svjetskih dizajnerskih studija visoke neto vrijednosti, rekao je da i on odgovara na promjenjive zahtjeve. Ne tako davno, klijenti su gradili kupaonice svojih primarnih apartmana kako bi izdržale napade. Unutarnji zidovi bili bi izrađeni od betona, a sigurnosna vrata dizajnirana su tako da se stapaju s uređenjem doma. Bolje je moći svratiti do susjedne kuće noću nego pokušavati juriti u daleki podrum.

Kino kao sigurna soba

“Sada su stvarno porasli u veličini”, rekao je Harris, koji sada često osigurava cijeli apartman, a ne samo kupaonicu, dopuštajući klijentima da se učahure pritiskom na prekidač na noćnom ormariću. “Također smo napravili kuću u Highgateu (otmjeno područje sjevernog Londona) gdje je kino zapravo bila sigurna soba s vlastitim zasebnim dovodom filtriranog zraka, sigurnim vratima, čajnom kuhinjom i potpuno opskrbljenim prostorom koji je mogao održati obitelj dulje od tjedan.”

Drugi je klijent svoju umjetničku galeriju od 3000 kvadratnih stopa pretvorio u sigurnu sobu, koja je također imala zasebno napajanje. Kako bi takvi prostori ostali udobni, pametni “svjetlarnici” mogu se ugraditi u strop kako bi oponašali vrijeme i vanjsko vrijeme, kupajući podzemne interijere u stalno promjenjivom “prirodnom” svjetlu.

Elon Musk više nije najbogatiji čovjek na svijetu

Spremnici za morske pse, streljane

Tajna vrata i prolazi postali su jednako poželjna novost za pokazivanje gostima nakon večere kao i vitalna sigurnosna značajka. Creative Home Engineering iz Arizone — tvrtka koja se specijalizirala za njihovu izradu i ugradnju za klijente širom svijeta — nedavno je izgradila divovski radni rotirajući kamin koji se okreće kako bi otkrio podzemni ulaz u streljanu. U drugoj kući, stara britanska telefonska govornica projektirana je tako da kada se na tipkovnici unese pravi kod, stakleni prozori postaju neprozirni, a stražnji zid se otvara i otkriva tobogan koji vodi do sigurnog podrumskog kompleksa koji uključuje simulator letenja i spremnik za morske pse.

Corbi je rekao da su milijarderi uvijek bili mudri u opasnosti, ali sada je primijetio mnogo više upita od strane milijunaša koji su tradicionalno bili zadovoljni standardnim sigurnosnim mjerama. Za ovo tržište postojeće sobe mogu se osigurati za nekoliko tisuća dolara. Za stotine tisuća, montažni modularni čelični bunkeri mogu se spustiti u zemlju ispod novosagrađene kuće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Jaka olujna ćelija poharala naše susjedstvo, tisuće ljudi ostalo bez struje Evo čemu služi tipka leptirića na perilici rublja: Mnogi ju ne koriste, a veoma je korisna