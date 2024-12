Svaku večer pijete čašu vina? Evo kako bi to moglo utjecati na vaše zdravlje

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje ljudi konzumiraju tisućama godina. Iako je alkoholno piće, vino, zbog prisutnosti u mediteranskoj prehrani, ima reputaciju najzdravijeg alkoholnog pića. Uz često konzumiranje vina povezuju se brojne koristi za zdravlje, ali postoje i neke negativne strane pijenja koje treba uzeti u obzir.

Dijetetičarka Lauren Manaker za Eating Well ističe da “istraživanja sugeriraju da umjerena konzumacija vina može ponuditi nekoliko potencijalnih koristi za cjelokupno zdravlje. Međutim, važno je napomenuti da te koristi mogu varirati ovisno o vrsti vina, posebice crnom ili bijelom.”

Je li crno vino dobro za nas?

Čini se da se više koristi ipak povezuje uz konzumaciju crnog vina, piše Index.

Manaker je izdvojila tri prednosti i tri nedostatka povezana sa svakodnevnim konzumiranjem vina, a koje su to, donosimo u nastavku.

Pozitivan utjecaj na zdravlje srca

Brojna istraživanja povezuju konzumaciju crnog vina s koristima za zdravlje srca, uključujući smanjenje razine LDL-a, odnosno lošeg kolesterola, poboljšanje krvnog tlaka i funkcije krvnih žila.

“Prisutnost antioksidansa poput resveratrola i flavonoida u crnom vinu može pridonijeti boljem zdravlju srca poticanjem zdravih krvnih žila i smanjenjem rizika od stvaranja krvnih ugrušaka”, tvrdi Manaker.

S Manakerom se složio i kardiolog Randy Gould koji ističe da “umjerena konzumacija crnog vina može također smanjiti rizik od razvoja koronarne bolesti srca”.

Može smanjiti upalu u tijelu

Osim pozitivnog utjecaja na zdravlje srca, crno vino može pozitivno utjecati i na smanjenje upala. Gould tvrdi da crno vino također ima protuupalna svojstva.

Pijete vino svaki dan? Evo koje su posljedice

Kako prenosi Eating Well, studija iz 2024. godine objavljena u časopisu Medicine pokazala je da konzumacija crnog vina može značajno smanjiti određene markere upale povezane s aterosklerozom, odnosno nakupljanjem plaka na stijenkama arterija.

Zanimljivo je da je to vrijedilo za zdrave odrasle osobe, ali ne i za one s visokim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Ova protuupalna svojstva također su rezultat antioksidansa u crnom vinu koji mogu neutralizirati oksidativni stres, koji oštećuje stanice i uzrokuje upalu.

Smanjenje rizika od kognitivnog pada

Manaker ističe da “neka istraživanja sugeriraju da umjerena konzumacija vina, posebno crnog, može biti povezana sa smanjenim rizikom od kognitivnog pada i određenih neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti“, kaže Manaker.

Ova korist ponovno se pripisuje antioksidansima u crnom vinu, koji mogu spriječiti oksidativni stres i upalu.

Međutim, veza između vina i kognitivnog zdravlja još je kontroverzna i neizvjesna, pa je potrebno više istraživanja.

Svakodnevna konzumacija vina može poremetiti san

Iako mnogi ljudi posežu za pićem prije spavanja kako bi se opustili, ova navika može zapravo pogoršati kvalitetu sna.

Evo što se događa s vašim tijelom kad pijete vino

Istraživanja pokazuju da čak i samo dva pića prije spavanja mogu poremetiti san. Konkretno, studija objavljena u Sleep Med Rev. 2024. godine otkrila je da konzumacija alkohola odgađa i skraćuje REM fazu sna.

REM san ključan je za konsolidaciju memorije, promicanje moždane funkcije i regulaciju emocija, među ostalim funkcijama – prenosi Eat This, Not That.

Vino može omesti djelovanje lijekova

Dijetetičarka dodaje da se “vino može interagirati s određenim lijekovima, što može dovesti do neželjenih učinaka ili smanjiti njihovu učinkovitost.”

Neki od lijekova koji mogu imati interakciju s alkoholom uključuju one za alergije, anksioznost, epilepsiju, artritis, ADHD, depresiju, dijabetes, visoki kolesterol i probleme sa spavanjem.

“Važno je konzultirati se s zdravstvenim stručnjakom o potencijalnim interakcijama”, savjetuje Manaker.

U nekim slučajevima može povećati rizik od raka

Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je alkohol kao kancerogen za ljude, prenosi Eating Well.

“Pretjerana ili dugotrajna konzumacija alkohola povezana je s povećanim rizikom od različitih vrsta raka”, tvrdi Manaker. To uključuje rak usne šupljine, ždrijela, grkljana, jednjaka, jetre, debelog crijeva i dojke.

Može izazvati ovisnost o alkoholu

“Redovita ili prekomjerna konzumacija alkohola može dovesti do problema povezanih s alkoholom, uključujući ovisnost, oštećenje jetre i povećan rizik od određenih vrsta raka.”, zaključuje dijetetičarka.

Rizični čimbenici za razvoj ovisnosti o alkoholu uključuju konzumaciju prije 15. godine života, genetiku, obiteljsku povijest problema s alkoholom te mentalne zdravstvene probleme ili povijest traume.

Međutim, dok god ne pretjerate i držite se jedne čašice crnog vina po večeri, koristi bi ipak mogle biti nešto veće od samih negativnih posljedica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.