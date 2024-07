Kina vodi u korištenju GenAI, SAD u implementaciji, dok Europa kaska

Podijeli :

Vođe su zabrinuti zbog nedostatka razumijevanja, poslovne strategije te nedovoljne količine podataka i pripremljenosti za regulaciju; dok su primarni izazovi: Privatnost podataka, sigurnost i upravljanj

Organizacije diljem svijeta entuzijastično koriste i investiraju u generativnu umjetnu inteligenciju (GenAI). No, koje regije i zemlje predvode u njenom korištenju? Prema rezultatima globalne studije koju je za SAS izradio Coleman Parkes Research Ltd., Kina prednjači u korištenju generativne umjetne inteligencije, dok SAD vodi u potpunoj implementaciji ove tehnologije. Kineski poslovni donositelji odluka izvještavaju da 83% njihovih organizacija koristi GenAI, više nego u Ujedinjenom Kraljevstvu (70%), SAD-u (65%) i Australiji (63%). Međutim, organizacije u SAD-u su ispred u smislu zrelosti i potpune implementacije GenAI tehnologija s 24%, u usporedbi s 19% u Kini i 11% u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Što to znači u smislu globalnog ekonomskog utjecaja umjetne inteligencije i GenAI-a? U izvješću iz 2023., McKinsey je procijenio da GenAI može dodati ekvivalent od 2,6 bilijuna do 4,4 bilijuna dolara godišnje kroz različite promjene što je usporedivo s cjelokupnim BDP-om Ujedinjenog Kraljevstva u 2021. godini. Ovo povećava ukupni utjecaj umjetne inteligencije za 15% do 40%.

Globalno istraživanje donosi uvid u razlike među regijama

S obzirom na ove ekonomske implikacije, SAS i Coleman Parkes su ciljali 1.600 donositelja odluka iz različitih industrija, uključujući bankarstvo, osiguranje, javni sektor, biološke znanosti, zdravstvo, telekomunikacije, proizvodnju, maloprodaju, energetiku i komunalne usluge te profesionalne usluge. Najmanje organizacije koje su sudjelovale u istraživanju zapošljavaju između 500 i 999 ljudi, dok najveće zapošljavaju više od njih 10.000.

Umjetna inteligencija: Revolucija budućnosti industrije

Različite regije pokazale su različite stope implementacije politika korištenja GenAI-a. Sjeverna Amerika je vodeća regija sa stopom potpunog korištenja i implementacije GenAI-a od 20%, slijede APAC s 10% te LATAM s 8%, dok je Europa na začelju s 7%. U regiji APAC 71% organizacija je implementiralo politike korištenja GenAI-a, dok je u Sjevernoj Americi taj postotak 63%. Europa bilježi 59%, a LATAM 52%. Kada je riječ o namjenskim budžetima za ulaganje u GenAI u sljedećoj financijskoj godini, APAC predvodi s 94%, slijedi Europa s 91%, Sjeverna Amerika s 89% te LATAM s 84%1.

„Iako Kina predvodi u stopama usvajanja GenAI-a, veće usvajanje ne znači nužno učinkovitu implementaciju ili bolje povrate“, rekao je Stephen Saw, generalni direktor u Coleman Parkesu. „Zapravo, SAD je prednjači u utrci s 24% organizacija koje su u potpunosti implementirale GenAI u usporedbi s 19% u Kini.“

Industrije i funkcionalni odjeli prihvaćaju GenAI različitim stopama

Podaci pokazuju da bankarstvo (17%), telekomunikacije (15%) te osiguranje i profesionalne usluge (11%) predvode druge industrije u smislu uključivanja GenAI-a u svakodnevne poslovne operacije prema raznim metrikama. Maloprodaja je na 10%, dok je javni sektor primjerice na 9%, kao i zdravstvo, a proizvodnja na 7%. U svakodnevnoj upotrebi GenAI-a telekomunikacije (29%), maloprodaja (27%) i bankarstvo (23%) su vodeće industrije, a slijede osobne usluge (23%) i osiguranje (22%) dok su ostali ispod 20%. Unutar organizacija, odjeli prodaje (86%), marketinga (85%) i IT-a (81%) najviše koriste ili planiraju koristiti GenAI, nakon čega slijede financije i proizvodnja s 75%

„S bilo kojom novom tehnologijom, organizacije moraju proći fazu otkrivanja, razdvajajući hype od stvarnosti, kako bi razumjele složenost stvarne implementacije. Dosegli smo ovaj trenutak s generativnom AI“, rekao je Bryan Harris, izvršni potpredsjednik i CTO u SAS-u. „Kako izlazimo iz ciklusa hypea, sada je riječ o svrhovitom implementiranju i isporuci ponovljivih i pouzdanih poslovnih rezultata zahvaljujući GenAI-u.“

Rani korisnici nalaze mnoge prepreke u korištenju i implementaciji GenAI-a

Prvi na popisu izazova s kojima se organizacije suočavaju u rutinskoj upotrebi GenAI-a je nedostatak jasne strategije za GenAI.

Samo 9% lidera koji su sudjelovali u istraživanju navode da su izrazito upoznati s usvajanjem GenAI-a u svojoj organizaciji. Među ispitanicima čije su organizacije u potpunosti implementirale GenAI, samo 25% kažu da su izrazito upoznati sa strategijom usvajanja GenAI-a. Čak i oni donositelji odluka odgovorni za odluke o investiranju u tehnologiju nisu upoznati s AI-em – uključujući one u organizacijama koje su ispred krivulje usvajanja.

Otpor ili suradnja? Umjetna inteligencije stavlja novinare pred teške odluke

Devet od deset viših tehnoloških donositelja odluka priznaje da ne razumiju u potpunosti GenAI i njegov potencijalni utjecaj na poslovne procese. S 45%, CIO-i predvode u poznavanju strategije usvajanja AI-a u svojim organizacijama. No, samo 36% glavnih tehnoloških direktora (CTO) kaže da su u potpunosti upoznati.

Unatoč ovom nedostatku razumijevanja, većina organizacija (75%) kaže da su izdvojile proračune za ulaganje u GenAI u sljedećoj financijskoj godini.

Ostali izazovi uključuju nedostatak podataka za fino podešavanje velikih jezičnih modela (LLM) te odgovarajućih alata za uspješnu implementaciju AI-a. IT lideri organizacija su najviše zabrinuti za privatnost (76%) i sigurnost podataka (75%). Samo desetina organizacija kaže da su potpuno spremne za usklađivanje s nadolazećim regulacijama AI-a.

Istovremeno, neki rani korisnici već bilježe značajne prednosti: 89% izvještava o poboljšanom iskustvu i zadovoljstvu zaposlenika, 82% štedi operativne troškove, a 82% navodi veće zadržavanje kupaca.

Saznajte više u punom izvještaju i interaktivnoj mapi.

