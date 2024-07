Kosor o izboru državnih tajnika: “Naivna slika koju su si DP-ovci stvorili u glavi”

Podijeli :

N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirala aktualna politička zbivanja.

Kosor se dotaknula državnih tajnika iz redova DP-a. “U moje vrijeme je u svakom ministarstvu ministar bio glavni. Njegova je prva, a bome i zadnja. Oni za resore imaju državne tajnike koji su njihovi zamjenici i ne mogu zamisliti da bi državni tajnici kontrolirali ministra ili ministricu. To je jedna naivna slika koju su si DP-ovci stvorili u glavi”, rekla je.

“Moguće je da premijer negdje gurne nekoga tko mu je od osobnog povjerenja ako u ministra nema baš povjerenja, no to je moguće uz neki stranački rad. Ovdje teško da bi članovi DP-a mogli utjecati na tokove koje usmjerava ministar. Ministar, ako je nezadovoljan radom državnog tajnika, može tražiti njegovo razrješenje i onda odlučuje premijer”, dodala je.

“DP je Plenkovića proglašavao izdajicom Hrvata”

“DP je bio žestoka oporba, to su nekako svi zaboravili. Oni su žestoko kritizirali premijera i danas više nitko ne spominje da su ga proglašavali izdajicom Hrvata i lopovom, a danas rade planove za budućnost. Ja u takvu vrstu političkog prijateljstva ne vjerujem, gdje se neprijateljstvo pretvori u prijateljstvo. To ni u osobnom životu ne funkcionira”, navela je Kosor.

Tvrdi da je DP promijenio stav u svemu. “Jedna nikad viđena situacija i pomalo tragikomična. Pogotovo mi je smiješno, ali više tužno, gledati najave DP-a što će oni u Hrvatskoj promijeniti i zaustaviti sve što je protivno njihovom svjetonazoru, ali neće”, istaknula je.

Ovo su imena DP-ovaca koji bi trebali doći na mjesta državnih tajnika

Mediji navode kako je ministar financija, Marko Primorac, poslao dopis ostalim ministarstvima gdje poziva na štednju.

“On je to morao, i vjerojatno, je usuglasio s premijerom. Ako nije, onda je to neviđeno soliranje. Uvijek je tako bilo i jedan od prvih suradnika premijera je ministar financija i to je najvažniji ministar”, rekla je.

“Vidimo da situacija nije blistava i bit će zanimljivo vidjeti koalicijske partnere koji će se susresti s naplatom koja dolazi nakon dijeljenja prije izbora. Ja sam puno puta pitala tko će to sve platiti”, dodala je.

“Plenkoviću odgovara Milanović”

Što se tiče HDZ-ovog kandidata za predsjednika države kaže da su oni već morali iznjedriti respektabilnog protukandidata Zoranu Milanoviću. “Sve o čemu se sada spekulira su nestranački ljudi i time bi velik dio članova HDZ-a bio nezadovoljan. Zašto jedna velika, stožerna stranka ne može iznjedriti niti jednog kandidata”, ustvrdila je.

“Ja mislim da Plenkoviću savršeno odgovara Milanović jer je on uvijek taj na kojeg može okrenuti svoje verbalne topove i označiti ga kao nekoga tko nešto prtlja. A nije mu problem jer kada bi na Pantovčak došao kandidat HDZ-a onda ne bi bilo razumijevanja za tvrdu kohabitaciju. Dok je Milanovića, Plenković može bildati tu nadmoć koju ima jer on ima sve konce moći”, rekla je.

