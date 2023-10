Sigurnosni stručnjak upozorava: Nemojte nikada kliknuti na ove riječi dok surfate

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Ponekad je dovoljan samo jedan krivi klik tijekom surfanja internetom da stvari krenu po zlu, odnosno da na računala ili telefone preuzmete neki zlonamjeran program, da vam se hakeri dokopaju vaših osobnih podataka i slično. Sigurnosni stručnjaci često ponavljaju slične savjete kako bi povećali sigurnost vaših uređaja i brojnih usluga koje koristite na mreži - poput opreza od phishing mailova, lozinki koje odabirete i koristite za različite servise i slično.

Da je potreban veliki oprez prilikom klikanja na internetu upozorava i sigurnosni stručnjak iz McAfeeja koji je posebno upozorio na opasnost od spywarea te na način na koji se na računala ili telefone mogu preuzeti takvi špijunski programi koji, bez znanja korisnika, mogu pratiti sve što oni tipkaju te se tako dokopati brojnih važnih podataka poput korisničkih imena i lozinki, brojeva kreditnih kartica i slično. Pri tome je posebno izdvojio četiri riječi koje mogu biti posebno opasne, pogotovo kada se pojave u obliku pop up prozora.

Znate li čemu služi plavi dio gumice? Nije za brisanje tragova kemijske olovke

Nemojte nikad kliknuti na “prihvaćam”, ‘OK’, ‘Ne’ ili ‘Da’ u pop up prozorima jer te akcije mogu pokrenuti automatsko preuzimanje spywarea, upozorio je. Umjesto klikanja na te riječi, u sumnjivim situacijama on savjetuju kako je najbolje u potpunosti zatvoriti preglednik internetskih stranica i to ne klikom na “X”, već putem task managera na PC-u, odnosno putem opcije force quit na Macovima, prenosi Zimo.

Sve veća opasnost i od AI

Pored toga, ovaj stručnjak iz McAffeja koji je u razgovoru s novinarima želio ostati anoniman, svima savjetuje još jednu stvar koja je logična, no mnogi je se i dalje ne pridržavaju, a to je izbjegavanje preuzimanja datoteka s nesigurnih izvora poput npr. torrenta. Za sigurnost je važno i korištenje posljednjih verzija operativnih sustava, ali i softvera koji se koristi jer, pored novih opcija, takve verzije sadrže posljednje sigurnosne nadogradnje.

Sve veću opasnost za korisnike predstavlja i umjetna inteligencija i to kroz personalizirane phishing sheme, upozorila je stručnjakinja za AI Lisa Palmer, prenijeli su na NY Postu. Ona kaže kako umjetna inteligencija može napraviti visoko personalizirane kampanje koje mogu biti iznimno uvjerljive te je podsjetila na situacija iz Arizone kada je jedna majka čula glas svoje kćeri kojoj joj govori da je oteta i da otmičari traže otkupninu, no glas djevojčice je stvorila AI. Slične prijevare s korištenjem AI-a i kloniranja glasa zabilježene su i u drugim američkim državama. Ovo su samo neki od primjera koji pokazuju koliko prijevare danas mogu biti sofisticirane i da umjetna inteligencija može nasamariti čak i one najopreznije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dok svijet gleda na Izrael, u Ukrajini se dogodilo nešto što bi moglo promijeniti tijek rata Spriječite ulazak miševa i štakora u vaš dom pomoću svestranog WD-40