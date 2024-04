Tri uobičajene pogreške koje roditelji nesvjesno rade u odgoju djece

Podijeli :

Roditeljstvo je vrlo težak posao, a ponekad ga roditelji nesvjesno učine još težim. To ne samo da dovodi do stresa u obitelji nego i do lošijih odnosa. Zbog toga nije loše znati gdje griješite u odgoju svoje djece.

Postoje tri uobičajene pogreške koje roditelji čine svojoj djeci, a da toga nisu svjesni. To ne samo da stvara neugodne situacije, nego djeci može i promijeniti život. Psihologinja Lisa Kaplin podijelila je koje su to pogreške i zašto ih ne trebate ponavljati.

Pokušavate od djeteta napraviti nekoga ili nešto što nije

Vaše dijete je prirodno introvertno, a ipak želite ekstrovertno, društveno dijete. Vaše dijete voli čitati, ali vi inzistirate da imate sportaša u kući. Takve osobnosti nije poželjno mijenjati, piše Klix.ba.

Naime, roditeljstvo je uvijek jednostavnije kada slijedimo znakove naše djece umjesto da ih tjeramo da slijede naše planove. To ne znači da ne postavljamo ograničenja, ali to znači da pazimo na prirodne sklonosti našeg djeteta, koristimo ih za izgradnju pozitivnih vještina i interakcija, a zatim pomažemo našoj djeci da se razvijaju u područja izvan svojih zona udobnosti.

Nadgledate svaki pokret vašeg djeteta

Ukoliko komentirate svaki aspekt života vašeg djeteta kao odjeća koju nosi, kakve ocjene ima, kakvi su mu prijatelji i slično, trebali biste to odmah prestati raditi jer zbog ovakvog ponašanja, vaše dijete će se osjećati jadno.

Predavanja i kritika ne funkcioniraju. Potrebno je slušati, postavljati pitanja bez osuđivanja te dati ljubazne i suosjećajne savjete. U suprotnom, vaše dijete će se osjećati razočarano i neće izgraditi samopouzdanje.

Nepridržavanje ili postavljanje čvrstih ograničenja

Djeca su vrlo mudra prema slabostima svojih roditelja i ako im kažete da će izgubiti određene privilegije ako ne pospreme svoju sobu, ali to na kraju ne učinite, samo ste ih naučili da vam ne vjeruju na riječ.

Nemojte postavljati puno pravila u svom domu, ali postavite nekoliko važnih i neka se o njima ne pregovara.

