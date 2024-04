Trikovi kako popraviti patentni zatvarač – za sve česte kvarove

Podijeli :

Lak za nokte pomaže u slučaju kad se glava zatvarača ne drži dobro već klizi dok će vas viljuška spasiti kad se glava zatvarača posve odvoji od zubaca.

Koliko puta ste komad odjeće morali baciti ili nositi nekome na popravak zbog patentnog zatvarača koji ne radi kako treba.

Više je načina kako popraviti zatvarač kod kuće, a u tome vam mogu pomoći čak i vazelin ili lak za nokte.

24sata piše što vam sve može pomoći u popravku zatvarača, ovisno o tome što se i kako potrgalo:

Kliješta

Ova metoda je odlična kad se glava zatvarača drži s obje strane za zupce, ali ih ne zatvara kako treba. Kliještima pričvrstite gornju i donju stranu zatvarača, ali pazite da ne stisnete prejako. Pogledajte u videu kako to napraviti:

Škare, igla i konac

Ova metoda spasit će vas kad se zatvarač potrga tako da jedna strana ispadne iz glave. Sve što trebate napraviti je zarezati zatvarač kako je pokazano niže u videu, potom namjestiti glavu zatvarača i sašiti. Pogledajte u videu kako to napraviti:

Vosak ili vazelin

Vosak od svijeće ili vazelin pomoći će vam u slučaju kad glava zatvarača zapne i ne možete je pomaknuti ni gore ni dolje. Zupce jednostavno premažite jednom od navedenih stvari i to je to. Pogledajte u videu kako to napraviti ako koristite svijeću:

Lak za nokte

Ovaj trik pomaže u slučaju kad se glava zatvarača ne drži dobro već klizi. To se zna dogoditi kod česte upotrebe kad se zupci pomalo pohabaju pa više ne drže glavu zatvarača kako treba.

Uzmite prozirni lak za nokte, lagano premažite zupce, ostavite da se dobro osuši i isprobajte je li situacija bolja. Ukoliko glava i dalje malo klizi, ponovite postupak.

Vilica

Ovaj komad pribora za jelo spasit će vas kad se glava zatvarača posve odvoji od zubaca. Namjestite je kako je pokazano niže u videu i zašijte donji dio koncem kako opet ne bi ispala. Pogledajte u videu kako to napraviti:

Plastična slamka i ljepilo

Ovaj trik pomaže u situaciji kad se mali plastični dio na dnu jedne strane zubaca potrga, a služi za umetanje u glavu zatvarača. Da biste to popravili, izrežite komadić slamke ili nekog drugog savitljivog komada plastike pa zalijepite na potrgani dio. Pogledajte u videu kako to napraviti:

