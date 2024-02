Učinite jednu stvar sa svojim stopalima i manje ćete noću morati do WC-a

Podijeli :

Ponekad se dosadni noćni odlazak na mokrenje može lako objasniti. Možda ste prije spavanja popili puno vode ili uživali u slanom zalogaju, a oboje vas može natjerati na WC. U drugim slučajevima uzrok ponoćnog odlaska u kupaonicu nije tako očit. U tim slučajevima možda imate nokturiju, stanje u kojem je osoba pogođena čestim noćnim mokrenjem, prema istraživanju iz 2023. objavljenom u StatPearlsu.

Neki ljudi mogu biti osjetljiviji na nokturiju od drugih. To uključuje starije odrasle osobe i osobe s opstruktivnom apnejom za vrijeme spavanja, kao i one kojima je dijagnosticiran periferni edem. Osobe s perifernim edemom osjećaju oticanje nogu zbog nakupljanja tekućine u tkivu nogu. To može dovesti do boli, slabosti, težine i ograničene pokretljivosti. Između 2000. i 2016. prijavljeno je da je 19% do 20% starijih Amerikanaca živjelo s tim stanjem, prema istraživanju iz 2021. objavljenom u PLOS ONE. Jednostavna promjena položaja stopala tijekom dana, međutim, može pomoći ovim pacijentima da smanje noćne odlaske u kupaonicu.

Lezite i podignite noge tijekom dana

Dakle, koja je poveznica između perifernog edema i učestalog noćnog mokrenja? Stručnjaci s Gulf Coast Urology objašnjavaju da noću sva ta tekućina nakupljena u nogama otječe dok ležimo. To povećava proizvodnju urina dok drijemamo, što može dovesti do buđenja usred noći.

Kako biste smanjili smetnje spavanja, pokušajte podignuti noge tijekom budnih sati kako bi se ova drenaža dogodila ranije tijekom dana, a ne tijekom noći. Da biste to učinili, Nacionalna udruga za kontinenciju predlaže da ležite 60 minuta s jastukom pod nogama tako da su vam pete podignute iznad razine prsa. Razmislite o drijemanju dok čekate. Samo nemojte ovo raditi preblizu vremena za spavanje, dobro je da ostavite dva ili više sati između ove prakse i odlaska na spavanje. Bez da našem tijelu damo dovoljno vremena da apsorbira ovu tekućinu u krvotok i preradi je u urin, vjerojatno ćete i dalje preko noći osjećati potrebu za mokrenjem.

Drugi načini za smanjenje pauza u kupaonici usred noći

Prvo i najvažnije, razmislite o smanjenju količine tekućine koju pijete prije spavanja. Iako želite biti sigurni da se dovoljno hidratizirate tijekom dana, pokušajte smanjiti unos tekućine oko dva do četiri sata prije spavanja, savjetuje Gulf Coast Urology. Kavu i alkohol najbolje je izbjegavati u drugoj polovici dana. Nokturija također može biti povezana s uzimanjem lijekova. Beta-blokatori, litij, antikolinergici, inhibitori kolinesteraze i diuretici, lijekovi su koji mogu izazvati urinarne simptome. Kada je riječ o diureticima, razgovarajte sa svojim liječnikom o uzimanju lijeka šest sati prije nego ga nazovete.

Konačno, ako se vaše noćno mokrenje može povezati s temeljnim zdravstvenim problemom, razgovarajte sa svojim liječnikom o mogućnostima liječenja. Takvi zdravstveni problemi mogu uključivati ​​povećanu prostatu, pretjerano aktivan mokraćni mjehur, infekciju mokraćnog sustava (IMS) ili kroničnu bolest bubrega. Uz ove savjete, i vi i vaš mjehur možete mirnije spavati cijelu noć, piše Health Digest.

