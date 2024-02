Marija Selak Raspudić: Ivan Penava želi stvoriti ozračje gdje je on taj koji okuplja desnicu

Podijeli :

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić, gostovala je u Novom danu kod Sandre Križanac gdje je komentirala političke aktualnosti, ali i potencijalne koalicije uoči izbora.

Selak Raspudić je potvrdila riječi Suverenista koji tvrde da je spona za veliku koaliciju na desnici Domovinski pokret. “To je činjenica. DP je manje više direktno rekao da oni mogu s HDZ-om, kakva bi mi bili oporba kada bismo bili spremni na koaliciju sa strankom koja će sutra pritrčati vladajućima. Oni nas i kazneno gone, točnije jednog našeg člana”, rekla je.

“Ivan Penava u nedostatku politika želi stvoriti neko ozračje gdje on taj koji okuplja desnicu. To naravno nije autentično jer da je, ne bi nas nakon poziva na suradnju kazneno gonili. To nisu stvarni pozivi. Mi nećemo u koaliciju s HDZ-om, a oni su rekli da mogu s njima”, dodala je.

Kako oporba misli motivirati neodlučne? “HDZ-ovi birači idu na izbore kao na posao. Ljevica mora svoje vući za rukav”

Navodi kako je Most suradnjom sa Suverenistima pokazao da su otvoreni. “Problem nije u nama”, napomenula je Selak Raspudić.

“Nikola Grmoja je možda i neprepoznatljivije lice anti-korupcije u Hrvatskoj. Meni je teško bilo sudjelovati u nekim saborskim raspravama. Stvarnost je da nekome tko nije detaljni promatrač i nisu poznati odnosi, mi svi njima izgledamo isto”, navela je.

“Zbog načina na koji mi međusobno komuniciramo i zbog svođenja Sabora u svađaonicu, stvari koje radimo nikada neće vidjeti svjetlo dana. S obzirom da trebamo javnu potvrdu za svoj rad, sigurno da to frustrira, ali moj temeljni ljudski zadatak je da dam maksimum nadajući se da će to dugoročno imati prilike da zaživi”, rekla je.

O izbornim anketama gdje je HDZ vodeći kaže da je riječ o “ozračju beznađa gdje se većina ljudi ne želi aktivirati ni kao akteri ni kao birači”.

