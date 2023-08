Mokrenje prije i nakon seksa: Trebaju li to raditi i žene – i muškarci?

Podijeli :

Seksualno aktivne osobe imaju veće šanse da nakon odnosa dobiju urinarne infekcije. Upravo iz tog razloga mokrenje prije i nakon seksa može pomoći u sprječavanju takvih infekcija.

Iako ne postoji znanstvena potvrda da mokrenje prije, ali i nakon seksa pomaže u sprječavanju urinarnih infekcija, mnogi stručnjaci to ipak savjetuju. Mokrenje prije i nakon odnosa najviše se odnosi na žene, ali preporučuje se i muškarcima.

Zašto je mokrenje prije i nakon seksa bitno?

S obzirom na to da se tijekom seksa, posebice nezaštićenog, prenose brojne bakterije, mokrenje može pomoći pri izbacivanju tih bakterija koje završe u mokraćnoj cijevi.

Upravo te bakterije, kada kroz mokraćnu cijev dođu do mjehura, stvaraju probleme i infekcije.

Mlaz koji se stvara prilikom mokrenja izbacuje bakterije i sprječava njihov prolaz do mjehura. Urinarnim infekcijama sklonije su žene, ali to ne znači da se ne mogu pojaviti i kod muškaraca.

Mokrenje prije seksa

Oko mokrenja prije seksa ginekolozi diljem svijeta vode najveće polemike.

Jedni savjetuju da je to poželjno napraviti prije odnosa jer se bakterije, koje se već nalaze u mokraćnoj cijevi, tijekom seksa mogu ‘izgurati’ dublje prema mjehuru ako se prije odnosa ne mokri.

Drugi se pak s time ne slažu. Smatraju da se mokrenjem prije seksa ‘smanjuje jačina mlaza’ koja bi trebala pomoći pri izbacivanju bakterija iz mokraćne cijevi. Stoga neki savjetuju da se mokrenje prije seksa ne prakticira, već da se primjenjuje isključivo mokrenje nakon seksa.

Što ako vam se mokri prije seksa?

S obzirom na to da još uvijek ne postoji usuglašenost stručnjaka i liječnika oko toga treba li mokriti prije seksa ili ne, najbolje je slušati vlastito tijelo. Nekim ljudima je nelagodno imati spolni odnos ako im je mjehur pun pa onda mokre prije samog odnosa.

Ako prije seksa osjećate potrebu za mokrenjem, onda u tom slučaju napravite ono što vaše tijelo zahtijeva od vas. Ako vam se to ne radi i ako vam ne smeta odnos punog ili djelomično punog mjehura, onda je bolje to ne forsirati.

Mokrenje nakon seksa

Za mokrenje nakon seksa stručnjaci su se ipak usuglasili i ono je svakako poželjno.

Mokrenjem nakon seksa se, kao što smo već naveli, izbacuju bakterije iz mokraćne cijevi koje mogu uzrokovati urinarne infekcije.

Žene bi trebale mokriti neposredno nakon odnosa, a najkasnije do pola sata nakon odnosa ako žele imati manje šanse za stvaranje infekcije. Muškarcima se to također savjetuje nakon odnosa, ali s obzirom da su oni manje skloni dobivanju urinarnih infekcija nakon spolnih odnosa, nije nužno da to rade.

Mitovi o mokrenju nakon seksa

Iako je mokrenje povezano s vjerojatnošću za pojavu urinarnih infekcija, postoje i određeni mitovi. Tako, primjerice, postoji vjerovanje da mokrenje nakon seksa sprječava trudnoću, što je netočno.

Kada spermiji uđu u rodnicu oni se mokrenjem jednostavno ne mogu izbaciti van, što znači da se na taj način ne može spriječiti trudnoća. Uz to, mokrenje neće spriječiti ili smanjiti pojavu spolno prenosivih bolesti.

Zaključak

Iako ne postoji znanstvena potvrda o tome da mokrenje prije i/ili nakon seksa pomaže u sprječavanju nastanka urinarnih infekcija, neki stručnjaci ipak savjetuju primjenu obje metode. I dok mokrenje prije seksa ne preporučuju svi, za mokrenje nakon seksa uglavnom se svi zalažu da ima određene benefite.

