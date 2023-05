VIDEO Hrvatska vojska iznenadila građane flash mobom u centru Zagreba

Podijeli :

U povodu obilježavanja 32. obljetnice Hrvatske vojske, a u sklopu nacionalne kampanje WeAreNATO, pripadnici Počasno-zaštitne bojne izveli su u petak na zagrebačkome Cvjetnom trgu flash mob na temu pjesme „We will rock you“, priopćili su iz Ministarstva obrane.

Riječ je bila o koreografskom nastupu 16 pripadnika Počasno-zaštitne bojne koji su u centru Zagreba izveli vojno akrobatski program na pjesmu „We will rock you“, u sklopu kojeg su zadnji stih pjesme umjesto „We will rock you“ zamijenili s „We are NATO“.

Nastup je izveden u okviru kampanje WeAreNATO, koja je pokrenuta 2017. godine u cilju isticanja jedinstva i solidarnosti unutar NATO-a u okviru kolektivnog doprinosa zaštiti mira i sigurnosti građana.

Hrvatska se u kampanju priključila 2022. godine kao deseta saveznica kako bi unaprijedila razumijevanje javnosti o djelovanju NATO-a te predstavila koristi koje proizlaze iz članstva.

Iz ministarstva poručuju da se u sklopu kampanje u Republici Hrvatskoj provodi niz interaktivnih događanja, kao što su specijalizirane konferencije, sportski događaji te studentski i učenički posjeti.

Tijekom prošle godine bio je organiziran posjet studenata Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama, sportsko natjecanje mornara, kadeta i mladih nogometaša u Splitu te natjecanje u vezivanju mornarskih čvorova pripadnika Hrvatske ratne mornarice i kadeta studija Vojnog pomorstva na brodovima mornarice.

Kampanja prikazuje središnju uloga NATO-a u održavanju euroatlantske sigurnosti, načine na koje Savez koristi diplomaciju, vojne snage i tehnološki napredak radi osiguranja mira, kao i ulogu NATO-a u globalnoj sigurnosti, priopćili su iz Ministarstva obrane.

