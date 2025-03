Izraelci ubili zapovjednika Hamasa na Zapadnoj obali

Podijeli :

REUTERS/Mohammed Salem

Izraelske snage su ubile zapovjednika Hamasa u gradu Dženinu na Zapadnoj obali, u jeku nastavka višetjedne operacije protiv militantnih skupina u području, zbog čega su deseci tisuća Palestinaca bili primorani napustiti svoje domove.

Izrael traži da se u sklopu produžetka prve faze sporazuma oslobodi što više talaca

Vojska kaže da je izvršila raciju da uhiti Ajsara al Sadija, čelnika mreže Hamas za to područje, te ga ubila uz još jednog Hamasova operativca. Tri druga člana Hamasa su uhićena, rečeno je. Militantna skupina iz Gaze, koja također ima snažnu prisutnost u okupiranoj Zapadnoj obali, potvrdila je smrt al-Sadija, no rekla je da to neće utjecati na njihovu predanost u borbi protiv Izraela.

Operacija u Zapadnoj obali, koja je započela u siječnju nakon što je u Gazi na snagu stupilo primirje kojemu su posredovali Katar i Egipat, jedna je od najvećih u tome području te je uslijedila nakon porasta nasilja od početka rata u Gazi 2023. godine.

Tisuće izraelskih vojnika pročešljale su kroz izbjegličke kampove u Dženinu i drugim gradovima u sjevernom dijelu Zapadne obale, uključujući Tulkarm i Tubasu razarajući kuće i infrastrukturu te prisiljavajući desetke tisuća ljudi da napuste domove samo s onim to mogu ponijeti u rukama. U utorak, vojska se probila iz sada ispražnjenog izbjegličkog kampa u Dženinu u istočna područja samog grada Dženina, odsjekavši opskrbu električnom energijom i raskopavši ceste.

Vojska kaže da nije na silu evakuirala Palestince, nego da je omogućila stanovnicima koji žele napustiti borbena područja da to učine preko zadanih prijelaza. Palestinci kažu da im izraelske operacije, kojima su odsječene vodene i energetske zalihe te razoreni deseci kuća, ne ostavljaju drugu opciju nego da odu.

