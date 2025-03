David Beckham predstavio proizvod koji zaustavlja starenje

Podijeli :

Chandan Khanna / AFP

Nogometna legenda je nahvalila dobrobiti IM8, marke suplemenata čiji je suosnivač, kako bi pojednostavio svakodnevno zdravlje i prehranu.

Nogometna legenda David Beckham ulazi u svijet wellnessa s IM8, brendom dodataka prehrani čiji je suosnivač kako bi pojednostavio najnovije znanstvene informacije o dugovječnosti i zdravlju.

Popularni suplement možda djeluje na mozak više nego što se mislilo

Poznat po svom rigoroznom fitness režimu, Beckham tvrdi da su, nakon povlačenja iz nogometa, ovi proizvodi – prašak za piće “Daily Ultimate Essentials” i kapsula za zdravo starenje – transformirali njegovu razinu energije, fokus i cjelokupno zdravlje.

IM8 je službeno lansiran 18. studenog 2024. Beckham je zajedno s tvrtkom za zdravstvene znanosti, Prenetics, i timom znanstvenih savjetnika u području akademije, medicine i svemirske znanosti osnovao ovaj brend.

“Moj fokus je bolji, energija mi je bolja, osjećam se svježije, bolje spavam i crijeva su mi odlična”, rekao je Beckham Također je primijetio da mu se krvna slika poboljšala otkad je počeo uzimati IM8.

Marka, koja je dostupna online i besplatno se dostavlja u Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Singapur i Hong Kong (i uz naknadu u drugim zemljama).

Cijene se kreću od 90 do 147 eura za jednokratnu kupnju ili od 72 do 123 eura za mjesečnu pretplatu, piše Best Life.

