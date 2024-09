Žena počela ispirati kosu zelenim čajem. Kaže da nikad neće prestati, evo zašto

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Novinarka talijanskog izdanja magazina Vogue Alessandra Signorelli pokušala je kosu ispirati zelenim čajem. Ovo je njezino iskustvo.

Signorelli kaže kako nije dobila na genetskoj lutriji kad je kosa u pitanju: Ima tanku, delikatnu i valovitu kosu sklonu kovrčanju. “Ukratko, ne moguće je srediti je”, kaže Signorelli dodajući da je zbog toga provela dosta vremena isprobavajući različite maske, obloge i losine, a neke je proizvode pokšala napraviti i sama, prenosi Nova.rs.

Zašto kosa pojačano ispada tijekom jeseni i kako to spriječiti?

Nakon što se vratila s mora pronalaženje lijeka za suhu i mrtvu kosu postalo joj je prioritet. “Moja kosa, izložena vjetru, soli i suncu, sada je još suša i zamrštenija. Lako i jednostavno rješenje pronašala sam dok sam gledala TikTok, modernu enciklopediju kozmetičkih trikova – ispiranje zelenim čajem koji se nanosi na kosu i kože glave. Rezultati su iznenađujući. Ne uključuje slučajno sve više brendova zeleni čaj u svoje formule za njegu kose”, navodi.

Većina ljudi zeleni čaj već ima u kuhinjskim ormarićima. Prednosti ovog čaja su brojne: On ima antioksidativna i antiinflamatorna svojstva, usporava starenje, a može vam pomoći i u mršavljenju. Uz to, dobar je za kosu i kožu: Zahvaljujući sadržaju hranjivih tvari poput vitamina B i C, antioksidanasa i teanina, zeleni čaj je osnovni sastojak za zdravlje i ljepotu naše kose. “Nakon ispiranja kose zelenim čajem, odmah joj se vratila vitalnost i sjaj. Više ne mogu bez njega”, kaže Signorelli.

„Zeleni čaj ima antiinflamatorna i antibakterijska svojstva“, objašnjava Kasumi Morivaki, frizer u studiju Kurkowitz Colour u Berlinu.

„Odrastao sam u Japanu, koristio sam ga za borbu protiv akni i poboljšanje tonusa kože lica. Ali dobar je i za zdravlje kose, zahvaljujući prisustvu katehina, koji imaju antiinflamatorno i antibakterijsko djelovanje na skalp, a koristan je i za uklanjanje peruti i neugodnih mirisa. Štoviše, poboljšava mikrocirkulaciju stimulirajući rast kose.“

Prednosti zelenog čaja za kosu

Može smanjiti opadanje kose zbog hormonalnih promjena (kao što je postmenopauza) zahvaljujući djelovanju EGCG-a, koji se suprotstavlja hormonima koji smanjuju normalan rast, kao što je testosteron.

Ubrzava rast kose, poboljšavajući cirkulaciju u skalpu i protok kisika. Štoviše, EGCG stimulativno djeluje na korijen dlake koja pomaže ponovni rast.

Smanjuje ispucale vrhove, jača strukturu kose i sprječava lomljenje

Zahvaljujući vitamina E, hidrira kosu i čini je mekom i sjajnom

Zahvaljujući svom antiseptičkom i antiinflamatornom djelovanju, smiruje iritaciju i svrab na koži glave i sprječava pojavu peruti

Pomaže ukrotiti kovrčavu kosu

Kontrolira proizvodnju sebuma u ​​koži glave, čisti folikule i detoksicira kožu glave

Tko treba ispirati kosu zelenim čajem?

Zeleni čaj idealno je sredstvo za nekoliko tipova kose.

Za one s tankom, rijetkom kosom

Za one koji pate od opadanja kose zbog hormonalnih promjena

Za one koji imaju suhu, iziritiranu kožu glave ili pate od peruti

Za sve koji žele poboljšati snagu i strukturu svoje kose

Kome se zeleni čaj ne preporučuje?

Onima koji su alergični na zeleni čaj

Ljudima s posebno osjetljivim i reaktivnim skalpom. Oni bi se trebali konzultirati s dermatologom prije upotrebe zelenog čaja.

Kako koristiti zeleni čaj na kosi?

Najjednostavnija metoda: Potopite dvije vrećice zelenog čaja u veliku šalicu vruće vode i ostavite pet minuta.

Ostavite čaj da se ohladi i, nakon što operete kosu i nanesete balzam, koristite ga za ispiranje pazeći da isperete dužinu kose i kožu glave.

Zatim nastavite s uobičajenom rutinom.

