Čest problem zimskih mjeseci: Evo kako se riješiti peruti

Perut je čest problem s kojim se suočavaju mnogi tijekom zimskih mjeseci, može predstavljati izazov za održavanje zdrave kože vlasišta.

Poznata po neugodnom svrbežu i bijelim ljuskama koje ostavljaju na odjeći, često je frustrirajući problem mnogih pojedinaca. Iako bi ovo stanje moglo djelovati pomalo neugodno i kao da ga je teško liječiti, izlječivo je, nije zarazno i ​​nije ozbiljno.

Očigledni simptomi peruti su svrbež, ljuskavo vlasište i bijele masne ljuskice koje se nakupljaju u kosi ili ramenima dok padaju s vlasišta. Također je vjerojatnije da će se pogoršati tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, kada je zrak najsuši, zbog čega ste vjerojatno vidjeli da se simptomi pogoršavaju.

Ostali rjeđi simptomi uključuju: eritem (crvene mrlje na tjemenu koje ponekad prelaze na lice), perut obrva, gubitak kose i suhe ljuskice na koži lica, prenosi Diva.

Baš kao i ostatak našeg tijela, stanice kože na našem vlasištu gube se i stalno se mijenjaju. Ovo je dio normalne izmjene stanica i obično se ne primjećuje. Međutim, može postati vidljivo ako se stanice kože počnu prebrzo dijeliti – a to je ono što se događa s peruti.

Uzrok peruti može biti genetika, ali i kombinacije drugih čimbenika poput gljivične infekcije vlastišta, seboreični dermatitis, suha koža, hormonalne promjene itd.

Perut ima potencijal da lako nestane, međutim, češće može zahtijevati stalni tretman za dugoročnu kontrolu, umjesto jednokratnog prirodnog rješenja. Iako možda nije moguće u potpunosti trajno “ukloniti” perut prirodnim metodama, često ih možete koristiti za kontrolu i smanjenje.

Postoje znanstveni dokazi da upotreba prirodnih lijekova kao što su sredstva za ispiranje jabučnim octom, kokosovo ulje, limun i aloe vera mogu drastično pomoći kod peruti. Također se podrazumijeva da uravnotežena prehrana bogata vitaminima i mineralima također može pridonijeti zdravijem vlasištu.

Evo kako se riješiti peruti:

Redovito šamponirajte

Stručnjaci iz Glamoura preporučuju svakodnevno pranje kose šamponom, ali tjedno korištenje šampona za perut. Naizmjenično mijenjajte šampone protiv peruti s različitim aktivnim sastojcima za maksimalni potencijal olakšanja, ako prestanete primjećivati ​​promjene.

Koristite čisti šampon i regenerator

Ako vam se kosa lako masti, šampon za pročišćavanje je dobra opcija za čišćenje vlasišta i sprječavanje pojave kiseline. Za kosu i vlasište s peruti, koristite šampon protiv peruti i umirujući šampon za vlasište dva do tri puta tjedno u dvije faze. Prvi šampon pomoći će u uklanjanju ljuskica, dok će drugi šampon omogućiti aktivnim sastojcima da prodru u vlasište i djeluju protiv ljuskica dok umiruju osjećaj svrbeža uzrokovan peruti.

Povećajte unos cinka

Promjena prehrane također može učiniti čuda kada je u pitanju držanje peruti na odstojanju. Farjo Hair Institute otkrio je da je povećanje količine orašastih plodova i sjemenki u vašoj prehrani učinkovit način za povećanje razine cinka. Cink regulira razinu androgena u tijelu, a niske razine androgena povezuju se s peruti i usporavanjem rasta kose. Drugim riječima – što više cinka, to manje peruti.

Napravite piling vlasišta

Njegujte vlasište na isti način kao i kožu lica. U konačnici, tjeme je produžetak čela, stoga njega kože ne bi trebala stati na liniji kose. Na isti način na koji se ostatak vaše kože ljušti dok se obnavlja, ni vaše se vlasište ne razlikuje. Važno je napomenuti da povremene ljuskice vjerojatno nisu perut, ali piling vlasišta pomaže, baš kao što pomaže izmjeni stanica na koži.

Smanjite slatku ili začinjenu hranu

Perut se često pripisuje višku gljivica Candida, a slatka i začinjena hrana potiču prekomjerni rast ove gljivice, pa stručnjaci predlažu da razmislite o smanjenju njihove količine. Također zbog činjenice da šećer iscrpljuje tijelo vitamina B, koji je bitan u dijeti protiv peruti.

Prehrana bogata Omega-3

Omega-3 je protuupalna esencijalna masna kiselina za zdravlje tijela, kože i kose. Može pomoći u regulaciji proizvodnje masnoće kože i vlasišta, a njegov nedostatak može pogoršati simptome peruti. Razmislite o tome da svojoj prehrani dodate više oraha, lososa, chia sjemenki i biljnih ulja za zdravo vlasište bez peruti.

Nježno iščetkajte kosu

Češljanje kose je važno, ali kada to radite, pobrinite se da to radite nježno. Pretjerano četkanje kose ili agresivno raščešljavanje može dodatno pogoršati svrbež vlasišta. Kada to radite, provjerite da vam je kosa vlažna, a ne potpuno mokra.

