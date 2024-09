Zaboravite agrume, ovo je voće koje ima još više vitamina C, uklanja nadutost i odlično je za probavu

Podijeli :

Unsplash/ilustracija

Kivi je sjajno voće. Nije dobar samo za probavni sustav, nego i za kožu i emocionalno blagostanje, a potvrđuju to i stručnjaci za prehranu.

Jesti kivi uvijek je dobra ideja, pogotovo nakon razdoblja pretjeranog konzumiranja teške hrane. Zato stručnjaci preporučuju da u razdobljima neredovitog, pretjeranog ili obilnog jedenja pojedete čak dva dnevno, piše slovenski Elle. Zapravo, nutricionistički tim na klinici Mira + Cueto iz Španjolske snažno preporučuje ovo voće nakon razdoblja pretjerivanja, kao što su praznici, jer “ima blagotvorne učinke na gastrointestinalni sustav i smanjuje abdominalne upale povezane s probavnim problemima, zatvor i promjenu mikrobiote”.

Razlog tolikim pogodnostima? Visok sadržaj topivih i netopivih vlakana. “Zbog toga što zadržava vodu i poboljšava prijenos hrane kroz probavni sustav, sprječava zatvor i smanjuje upale”, pojašnjavaju. Ima i prebiotičko djelovanje koje jača crijevnu floru.

Provjerite i ostale prednosti ovog ukusnog voća:

Smanjuje apetit zbog visokog udjela biljnih vlakana “koja pomažu u kontroli razine kolesterola”.

Sprječava i ublažava zatvor.

Riječ je o voću bogatom antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. Tijekom godišnjih odmora puno smo se izlagali suncu, što za posljedicu ima povećanje slobodnih radikala koje moramo neutralizirati kako bismo kontrolirali oksidativne procese i starenje.

Visok sadržaj vitamina C (viši nego u agrumima) i drugih vitamina koji jačaju njegova antiinfektivna svojstva i čine ga voćem koje jača imunološki sustav i pomaže u prevenciji virusnih infekcija.

Utjecaj kivija na emocije

Kivi je dobar i za emocionalno zdravlje. Dokazano je da kivi može poboljšati i naše emocionalno stanje jer između ostalog sadrži melatonin.

Stručnjakinja za spavanje Theresa Schnorbach sastavila je popis najboljih namirnica za bolji san i na drugo mjesto stavila kivi, pogotovo ako se konzumira sat vremena prije spavanja i redovito svaku večer tijekom mjesec dana.

Kao da to nije dovoljno, nekoliko je stručnjaka povezalo nedostatak vitamina C s mentalnim i fizičkim umorom. Visok sadržaj vitamina C u kiviju stoga pomaže napuniti se energijom.

Žuti ili zeleni kivi?

Ovo je vječno pitanje.

Stručnjaci za prehranu potvrđuju da obje vrste daju sličnu količinu energije (niskokalorične) i visok sadržaj vode, što ih čini visokokvalitetnim prehrambenim proizvodima koji se preporučuju za sve dobne skupine, kao i za dijete za regulaciju tjelesne težine.

Koja je razlika?

Glavna razlika je u količini vlakana i vitamina C. Zeleni kivi je bogatiji vlaknima, dok je žuti kivi bogatiji vitaminom C.

Kada ga možete jesti?

Bilo kada! Ali ako se želite usredotočiti na njegove dobrobiti za crijeva, dobra je ideja jesti ga za doručak. Štoviše, u ovo doba dana pomaže u jačanju imunološkog sustava i pokrivanju dnevnih potreba za antioksidansima. Možete uživati u kiviju ​​i prije i poslije jela.

U slučaju otežane probave treba ga uzimati prije ili poslije proteinskog obroka jer ubrzava probavu proteina, povećava njihovu apsorpciju i smanjuje osjećaj težine koji se može povezati s visokoproteinskim dijetama.

