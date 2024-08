Liječnici upozoravaju na šest znakova da jedete previše proteina

Podijeli :

Iako vaše tijelo nedvojbeno treba proteine ​​da bi funkcioniralo, moguće je unijeti previše proteina.

Protein je esencijalni nutrijent sastavljen od aminokiselina. Vaše tijelo treba prehrambene proteine ​​kako bi obavljalo osnovne funkcije, što je najvažnije – stvaranje i održavanje svake stanice u tijelu, uključujući one u mišićima, kostima i tkivima.

Količina proteina koja vam je potrebna ovisi o vašoj dobi, spolu, težini i razini aktivnosti, objašnjava dr. Raj Dasgupta.

“Općenito, odrasle osobe trebaju oko 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Sportaši i vrlo aktivni ljudi možda će trebati više, oko 1,2 do 2,0 grama po kilogramu. Starijim odraslim osobama i onima koji se oporavljaju od bolesti također će trebati više proteina kako bi ostali zdravi,” kaže Dasgupta.

Čitajte dalje kako biste saznali šest znakova da jedete previše proteina.

1) Problemi s bubrezima

Ako već imate bolest bubrega, visokoproteinska dijeta može pogoršati funkciju vaših bubrega jer se tijelo možda neće moći riješiti svih otpadnih tvari povezanih s proteinima.

Neka nedavna istraživanja sugeriraju da čak i oni bez prethodno oštećene funkcije bubrega mogu osjetiti bubrežne simptome, piše Best Life.

2) Dehidracija

Jedan od načina na koji previše proteina utječe na rad bubrega jest taj da može uzrokovati češće mokrenje. Kada vaše tijelo uđe u ketozu, metaboličko stanje obilježeno povišenim razinama ketonskih tijela u krvi ili urinu, to također može dovesti do dehidracije ili neravnoteže elektrolita. Kada se to dogodi, možda ćete morati povećati unos vode.

3) Srčane bolesti

Visokoproteinska dijeta, posebno ona s puno crvenog i prerađenog mesa, može povećati rizik od srčanih bolesti zbog više masti i kolesterola.

Studija iz 2024. pokazala je da konzumiranje više od 22 posto dnevnih kalorija iz proteina može povećati rizik od ateroskleroze. Tada arterije postaju zadebljane ili otvrdnute zbog nakupljanja plaka u unutarnjoj ovojnici arterija.

4) Nutritivna neravnoteža

Proteini su vrlo zasitni i s fokusom isključivo na proteine, mogli bi istisnuti drugu hranu bogatu hranjivim tvarima kao što su kvalitetni ugljikohidrati i masti. To u konačnici može dovesti do rizika da ne dobijete dovoljno drugih hranjivih tvari poput vlakana, vitamina, i minerale, koji mogu utjecati na cjelokupno zdravlje.

5) Gastrointestinalni poremećaj

Višak proteina, posebno ako ga jedete umjesto drugih hranjivih tvari, može također uzrokovati gastrointestinalne smetnje. To može biti u obliku mučnine, proljeva, zatvora i probavnih smetnji.

6) Loš zadah

Jedno istraživanje je ustanovilo da visok unos proteina preko hrane može dovesti do viših razina uree i drugih dušikovih otpadnih proizvoda. Kako tijelo razgrađuje proteine ​​tijekom probavnog procesa, ono proizvodi amonijak ako je prisutan višak uree, što dovodi do neugodnog zadaha.

