Je li tuna u konzervi zdrava?

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Riba je puna korisnih vitamina i hranjivih tvari, no je li konzervirana tuna zdrava ili ju je prerizično jesti?

Tuna je hranjiv izvor nemasnih proteina

“Konzervirana tuna je hranjiv, nemasni izvor nemasnih proteina i omega-3 masnih kiselina. Bogata je vitaminima i mineralima, a možete ju koristiti u salatama, sendvičima, jelima od tjestenine i raznim drugim obrocima, što ju čini praktičnom i zdravom namirnicom“, ističe doktorica Lisa Young za Eat This, Not That!.

Konzervirana tuna obiluje proteinima te sadrži niz makronutrijentima.

U tuni možete naći željezo, selen, jod, niacin (vitamin B3), folat (vitamin B9) i vitamin B12.

Tuna je bogata proteinima

Jedna od glavnih prednosti konzumacije tunjevine u konzervi je to da na pristupačan i jednostavan način možete povećati unos proteina.

Tuna se također smatra izvorom kompletnog proteina, što znači da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina.

Najbolji izvori omega-3 masnih kiselina

Sadrži omega-3 masne kiseline

Kao i mnoge druge vrste ribe i morskih plodova, konzervirana tuna bogata je omega-3 masnim kiselinama, a ova zdrava vrsta masti ima poduži popis potencijalnih dobrobiti.

Kao prvo, studije su pokazale da konzumacija omega-3 masnih kiselina u prehrani može pomoći kod simptoma depresije i općeg raspoloženja, kao i pomoći u usporavanju kognitivnog opadanja povezanog sa starenjem.

Nedavna istraživanja također su zaključila, kako omega-3 masne kiseline mogu pomoći u zdravlju kardiovaskularnog sustava snižavanjem kolesterola, smanjenjem krvnih ugrušaka i smanjenjem upala.

Konzervirana tuna je niskokalorična

Tuna je odličan izvor proteina za ljude koji paze na unos kalorija jer ima manje kalorija od mnogih drugih životinjskih izvora proteina.

Na primjer, porcija mesnog odreska od 85 grama sadrži oko 230 kalorija, a porcija pilećih bataka oko 200 kalorija. Porcija tune u konzervi sadrži manje od 100 kalorija, a uz to sadrži 20 grama proteina.

Tuna ili sardina? Nutricionisti otkrili što je zdravije

Bogata je vitaminima i mineralima

Konzervirana tuna prepuna je korisnih vitamina i minerala. Na primjer, tuna sadrži niz vitamina B, kao što su B3 (niacin), B9 (folat) i B12.

Ovi vitamini mogu pomoći u osiguravanju energije, metaboliziranju proteina, formiranju DNK te pomažu cjelokupnoj funkciji mozga.

Konzervirana tuna također je bogata selenom, mineralom koji pomaže povećati proizvodnju bijelih krvnih stanica. Ovo može poboljšati zdravlje srca, imuniteta i mozga.

Potencijalne nuspojave

Najveći problem konzervirane tune je povećana količina natrija.

Konzumiranje velikih količina natrija s vremena na vrijeme ne bi trebalo imati previše utjecaja na vaše zdravlje, ali stalno konzumiranje natrija može dovesti do visokog krvnog tlaka i kardiovaskularnih problema.

Preporučeni dnevni unos iznosi 2300 miligrama natrija, te ako previše konzumirate tunu u konzervi možete lako prijeći dnevni limit.

Prekomjerna količina masti

Konzervirana tuna dolazi u vodi ili ulju, a iako uljne varijante imaju jači okus i vlažniju teksturu, često mogu sadržavati previše masti za jedan obrok.

Prosječna konzerva tunjevine sadrži 10 grama maslinovog ulja koje, premda je zdravo za srce, može doprinijeti prevelikom unosu masnoće u jednom danu.

Pet mitova o konzervama na koje ste vjerojatno pali

Kako na siguran način konzumirati konzerviranu tunu?

Najvažniji savjet je umjerenost. Stručnjaci preporučuju kako tjedni unos konzervirane tune ne bi trebao prelaziti dvije do tri konzerve.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U koliko sati se budite? Idealno vrijeme zavisi od godina, saznajte koje je vaše Nikako ne bacajte sjemenke od lubenice: Dragocjene su za zdravlje, ali i ljepotu!