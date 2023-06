Apel stručnjaka: Umjetna inteligencija diskriminira one koji ne pričaju engleski

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Kognitivna umjetna inteligencija poput one kakvu vidimo na platformama kao ChatGPT pokazala se iznimno naprednom, no još uvijek je ponajprije limitirana na engleski jezik i s vremenom bi to moglo predstavljati problem.

Stručnjaci slavodobitno nabrajaju iz dana u dan što sve ChatGPT može, koliko brzo se razvija i, između ostalog, tvrde da ljudi zahvaljujući njegovim mogućnostima više neće morati učiti vještine pisanja. No, trebali bi dodati napomenu “Samo ako se radi o engleskom jeziku”.

Već u ovim trenucima samo dvadesetak posto Amerikanaca priča ili uči neki drugi jezik osim engleskog, a ništa bolja situacija nije ni u drugim dijelovima svijeta gdje se priča pretežno engleski. Samim time, oni nemaju potrebu prilagođavati se, niti imaju ikakve prepreke u maksimalnom iskorištavanju tehnološkog napretka.

S druge strane, ubrzani razvoj umjetne inteligencije samo će stvarati dodatnu prazninu onima koji ne pričaju engleski. Jer, ili zbog toga ne mogu koristiti ChatGPT uopće ili ga ne mogu koristiti u željenoj mjeri. Srećom, na sve to upozoravaju brojni stručnjaci diljem svijeta, među njima i računalna znanstvenica Pascale Fung, koja govori sedam jezika.

“Niste relevantni ako ne objavljujete znanstvene radove na engleskom. Dakle, diskriminacija već postoji i tehnologija je taj problem trebala riješiti, ne ga dodatno produbiti”, naglasila je Fung, prenosi Wired.

Na nešto višim razinama o tome se nadovezao kalifornijski senator Alex Padilla, koji je tijekom ispitivanja u kongresu prošli mjesec pitao osnivača OpenAI-ja Sama Altmana što misli poduzeti oko činjenice da ChatGPT nudi maksimalne mogućnosti isključivo na engleskom.

“Oko 44 posto stanovnika Kalifornije govori još jedan jezik osim engleskog ili jezik koji nije engleski. Nije u redu da zaostaju ili moraju učiti jezik koji je nekome nativni samo da ne bi previše zaostajali. Sve ove nove tehnologije imaju nevjerojatne mogućnosti pa bi bilo šteta postaviti nekome prepreku za dohvatiti ih”, ustvrdio je Padilla.

Altman je svjestan tog problema i nudi potencijalno rješenje.

“Nadam se da ćemo sklopiti partnerstva s vladama diljem svijeta, kao i organizacijama, kako bismo prikupili podatke potrebne za nadogradnju ChatGPT-ovih jezičnih vještina pa da na taj način doprinese svima, ne samo određenoj skupini”, rekao je Altman.

Ako ni iz kojeg drugog razloga, profit je iznimna motivacija za jezični razvoj ChatGPT-a i platformi tog tipa, a on svakako može biti veći ako je šira njegova upotreba…

