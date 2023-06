Ekonomist upozorava na puno gori fenomen od rasta cijena

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao vezu sporta u gospodarstva.

Novotny se prvo osvrnuo na uspjeh nogometne reprezentacije za koju je rekao da je to jedna “kritična masa talenta”. “Ona je zahvaljujući Daliću, ali i čitavoj seriji izbornika, odradila dobar posao”, dodao je.

Smatra da je dobra ideja da oni koji ulažu u sport imaju porezne olakšice. “Nogomet će se snaći jer je vrlo popularan i u njemu se vrti ogroman novac, ali treba misliti i na manje sportove”, rekao je.

“Nekada je košarka bila snažna i dala je veliki broj imena. Ona je sada zanemarena, ali vjerujem da se može revitalizirati. Ključna je infrastruktura jer nogomet se može igrati na otvorenom, ali većina drugih sportova ne. Treba ulagati u infrastrukturi i privući privatni kapital”, napomenuo je Novotny.

“Središnja banka krivnju za inflaciju uporno pripisuje radnicima”

Što se inflacije tiče, kaže da usporava rast cijena, ali da to ne znači da će cijene i padati. “Stvorit će se neka nova tržišna atmosfera na višoj razini. To najbolje vidimo na primjeru turizma. Hoće li to biti dovoljno to ćemo tek vidjeti. Vidimo rezultate iz Grčke gdje pada broj dolazaka. Mi uživamo u renti položaja i zato si možemo to dopustiti, ali to je loše za kontinent jer se ta cijena onda prelijeva na taj dio. Za toliki broj ljudi je potrebno proizvesti više hrane, a mi to ne radimo. Tako da se bojim da će taj rast cijena se nastaviti i da nećemo vidjeti zaustavljanje”, rekao je.

“Dovoljno je radnih mjesta i potrošači se osjećaju ugodno i troše. Kada se recesija u Njemačkoj prelije onda ćemo vidjeti da i kod nas polako sve usporava”, dodao je.

Novotny tvrdi kako je tehnološki sektor doživio veliki rast u vrijeme pandemije. “Taj trend je sada usporen. U SAD-u se to vidi kroz otpuštanje nekoliko tisuća ljudi, a to će se vidjeti i u Hrvatskoj. Vidjet će se pad potražnje za programerima i uslugama programiranja jer su sada svi oni na tržištu i nude svoje usluge”, rekao je.

Upozorava da se visokih cijena ne treba bojati nego se treba bojati pada cijena i deflacije koja je gori fenomen nego što je rast cijena. “Ekonomisti kažu da rast cijena nije tolika opasnost, osim ako ne preraste u hiperinflaciju”, objasnio je.

