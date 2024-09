Dr. Rajović otkrio što bi zabranio u školama: Djeca tako ne bi stvorila odbojnost

Podijeli :

Annie Spratt on Unsplash / ilustracija

Dr. Ranko Rajović, autor NTC programa (Nikola Tesla Centar), šef Katedre za obrazovne neuroznanosti na Pedagoškom fakultetu u Kopru, specijalist interne medicine i magistar neurofiziologije, koristi svaku priliku da osvijesti odrasle o tome da se djeca najbolje razvijaju kroz igru.

Ovog puta je govorio o tome da sve više djece već u nižim razredima osnovne škole počinje gubiti interes za učenje, a mnogi od njih čak razviju i otpor prema školi.

Dr. Rajović tvrdi da razlog za to leži u načinu na koji se odvija nastava i kako se razvija djetetov mozak. Na svom Instagram profilu je podijelio snimku u kojoj objašnjava zašto djeca u prvom razredu vole školu, a u trećem više ne.

On je još jednom podsjetio kako nedostatak igre i pokreta utječe na dječje sposobnosti i što roditelji i učitelji mogu napraviti kako bi se ovaj problem riješio.

„Ne može dijete biti krivo. Uče napamet. Prve velike lekcije, definicije, pjesmice koje uče napamet kreću do trećeg razreda. Oni to nauče, dođu u školu i šta osjete? Lupanje srca, znoje se dlanovi, lupaju arterije na vratu. A mozak je organ za preživljavane. Što mozak onda govori djetetu? Pa bježi, spašavaj se“, navodi liječnik i dodaje: “Gdje da bježi? Pa oni mali ispod klupa, veliki u WC, a najveći bježe iz škole. I mi ako to znamo, mi moramo shvatiti da smo negdje pogriješili. Jer učenje napamet je greška. Čak i sada po najnovijim istraživanjima iz neuroznanosti – to je greška“, zaključuje on.

Dr. Rajović često govori o tome da djeca ne trebaju učiti za ocjenu, nego za znanje koje je trajno i primjenjivo, i da je za svaku ozbiljnu državu cilj funkcionalno znanje, od kojeg ovisi budućnost.

„Učenje napamet je potpuno besmisleno, ubija kreativnost. Djecu moramo učiti da misle. Okruženje se promijenilo, a metode su ostale iste. Ključno je pronaći metode koje sliče na igru. Potrebne su korijenite promjene i u vrtićima i u školama. Zabranio bih učenje napamet. Potrebna su nam produktivna djeca, koja će sutra znati izliječiti nekoga“, istakao je Rajović jednom prilikom. On je podvukao i to da je kapacitet za učenje neograničen kada se uči kroz igru.

„Škola u kojoj se djeca igraju je najbolja. Djeca se smiju, misle da se igraju, a zapravo uče. Nije primaran odgovor, već razmišljanje bez stresa“.

